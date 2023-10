España, Marruecos, Portugal y UEFA festejan, CONMEBOL saca pecho y desde entes puntuales como la Real Federación Española de Fútbol empiezan a manifestarse de esos anuncios hechos por FIFA en relación con el Mundial 2030 que ponen la candidatura europea por todo lo alto. Esto cuentan a Bolavip desde Las Rozas.

La Copa del Mundo del Centenario será singular en todos los sentidos. No solo por tratarse de los primeros 100 años de la máxima fiesta de este juego o por su increíble formato, sino por encima de todo por lo que han supuesto unas últimas horas donde cada ficha del tablero reacciona a su manera sobre el tema. La RFEF, también.

Repasemos rápidamente. FIFA dará tres partidos inaugurales a Argentina, Paraguay y Uruguay en verano del 2030 para celebrar la primera Copa del Mundo en territorio charrúa, luego esta pasa al otro lado del Atlántico para festejar 101 encuentros y con la final debatiéndose entre el Santiago Bernabéu de Madrid o un nuevo estadio en Marruecos. España festeja, pero marca con cuidado los próximos pasos que vienen por delante.

Lo que viene

Hay felicidad en Las Rozas. Cuentan a Bolavip que no han sido meses fáciles tras el estallido del caso Luis Rubiales, así como de todas las consecuencias que trajo ese beso no consentido del ex presidente de la RFEF a Jenni Hermoso. El trabajo de varios años alrededor de la candidatura se vio amenazado y si bien resta la confirmación en el Congreso de la FIFA por el 2024, en Madrid entienden que la victoria se encuentra más que cerca.

La candidatura era sólida desde el primer momento a nivel deportivo, pero sobre todo y como hemos contado en Bolavip a la hora de hablar de esa gran pata que le faltó a CONMEBOL o AFA para poder celebrar el evento. Las vías de acceso, capacidad hotelera, igualdad de moneda, libertad de movimientos y facilidades de viajes que se tienen en la península ibérica, un AS bajo la manga que fue decisivo pensando en el 2030. Tras empezar a sentir el Centenario en su casa, esto es lo que viene por delante.

Más allá del Congreso de la FIFA que viene por delante, cuentan a Bolavip que la RFEF ahora entra en plenas charlas con el CSD (Consejo Superior de Deportes) de cara a empezar a elegir las sedes del evento y donde se invertiría en caso de victoria formal el dinero para remodelar estadios. Nos cuentan que no es un tema menor, pues apenas 3 estadios en el país podrían mañana ver partidos del Mundial 2030. Sumado a esto y para terminar, se espera por nuevos cónclaves con Portugal y Marruecos para lanzar el plan conjunto en inicios del 2024. Los trámites ante Zúrich nos repiten, se encuentran más que avanzados.