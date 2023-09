No están Cristiano Ronaldo ni Neymar: los grandes ausentes entre los nominados al Balón de Oro

La revista France Football informó los 30 nominados al premio a mejor jugador masculino para la gala del Balón de Oro. Más allá de los nombres que se conocieron, hubo gran estupor por la ausencia de varias figuras importantes, entre las que se destacan Cristiano Ronaldo y Neymar, entre otros.

Si bien todos los reflectores apuntan a la disputa que tendrán Lionel Messi y Erling Haaland por el premio del Balón de Oro, también hubo sorpresa por algunos candidatos, pero también por los ignorados. Cristiano Ronaldo fue el gran ausente entre los nominados por France Football.

Cristiano Ronaldo, sin nominación tras casi 20 años

CR7 se quedó sin la nominación al Balón de Oro, algo que no sucedía desde 2003. A partir de 2004 hasta la última edición de 2022, siempre estuvo entre los primeros nominados en este galardón. Además, cabe destacar, que lo ganó en cinco ocasiones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

Su polémica salida de Manchester United, su paso al fútbol de Arabia Saudita donde no logró títulos en los primeros seis meses y, también, un Mundial de Qatar que terminó en cuartos de final explican esta ausencia. Se termina una era impactante con el portugués como un contendiente habitual a esta presea.

Neymar, segundo año de ausencia entre los nominados

El caso Neymar también llama la atención, aunque se explica en el hecho de que no tuvo un buen Mundial con Brasil, así como su mala temporada con PSG. Con los parisinos tuvo un enorme arranque hasta Qatar 2022, pero tras este torneo, decayó y una lesión lo alejó de los terrenos de juego.

El crack brasileño es el tercer máximo nominado en la historia del Balón de Oro con 10 presencias. No ganó nunca, pero su presencia era una garantía durante los últimos años. Por segunda edición seguida, no aparece entre los candidatos a ganar.

Otros ausentes notables al Balón de Oro

Así como Cristiano Ronaldo y Neymar no tuvieron una buena temporada, hay casos de futbolistas que sí dieron un gran rendimiento, pero no fueron nominados por France Football. Son los casos de algunos jugadores de la Selección Argentina como Ángel Di María, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes fueron campeones del mundo y fueron figuras, pero no quedaron entre los 30 candidatos.

Di María, por ejemplo, fue figura y autor de un gol en la final de Qatar 2022. Lamentablemente, con Juventus, tuvo buenas y malas, además de no lograr títulos. Enzo Fernández, en tanto, es un caso similar, ya que no ganó títulos con Chelsea, aunque sí perteneció a Benfica que, tras su salida, fue campeón de la liga local; mientras que fue elegido el Golden Boy del Mundial. Por último, Mac Allister tuvo una temporada extraordinaria con Brighton, pero sin títulos.

Otros ausentes notables en la nominación al Balón de Oro son Jack Grealish, Riyad Mahrez y John Stones (Manchester City), Pedri (FC Barcelona), Rafael Leao y Mike Maignan (AC Milan), Rodrygo (Real Madrid) y Marcus Rashford (Manchester United), entre otros.

¿Cuándo y en dónde será la ceremonia del Balón de Oro 2023?

El Balón de Oro 2023 se celebrará el próximo lunes 30 de octubre en el Teatro del Châtelet de la ciudad de París, en Francia.

¿Qué otros premios se entregan en la ceremonia del Balón de Oro?

France Football también entregará otros premios en la ceremonia de Balón de Oro del próximo 30 de octubre: el Balón de Oro Femenino, el Trofeo Yashin y el Trofeo Kopa.

El Balón de Oro Femenino premia a la mejor jugadora de la temporada y también tiene 30 nominaciones. Aquí puedes conocerlas.

El Trofeo Yashin, por su parte, condecora al mejor arquero de la temporada y cuenta con 10 nominados. Conoce aquí quiénes son.

El Trofeo Kopa, por último, se va para el mejor jugador menor de 21 años y también tiene 10 jugadores nominados. Puedes ver aquí quiénes pueden ganarlo.