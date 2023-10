”La gente vio lo que fue. La FIFA no puede poner un árbitro así para este nivel de partidos”, dijo Lionel Messi sobre Antonio Mateu Lahoz, luego del encuentro por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el que la Selección Argentina eliminó por penales a Países Bajos en el Estadio Lusail de Doha.

Claro, el actual futbolista del Inter Miami estaba con las revoluciones a mil, después de sus cruces personales con Louis Van Gaal y Wout Weghorst -a quien inmortalizó como ”Bobo”- en lo que fue un duelo en el que la Scaloneta ganaba 2 a 0, el combinado neerlandés se lo empató en la última jugada del tiempo regular y en el que, como para graficar el tono, hubo 17 amonestados.

Pero al parecer el tiempo fue aflojando las tensiones entre los protagonistas. Por lo menos así lo reveló Antonio Mateu Lahoz, que en su nuevo rol en los medios de comunicación, soltó que Lionel Messi lo llamó para pedirle disculpas por la frase que lanzó a la transmisión oficial desde uno de los costados del campo de juego del Estadio Lusail.

“Leo Messi me llamó después del partido de Holanda en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me dirigió durante el partido. Era un Messi diferente en ese partido”, comentó el juez español que se retiró de la conducción de los partido de fútbol profesionales una vez culminada la temporada 2022/2023 de LaLiga.

Antonio Mateu Lahoz llegaba al Argentina vs. Países Bajos visto de costado por Lionel Messi

Antonio Mateu Lahoz tuvo un controvertido episodio con Lionel Messi un tiempo antes del ya histórico enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos en Qatar 2022. Fue en aquel Barcelona vs. Osasuna en noviembre del 2020, en el que la Pulga anotó un gol y mostró la camiseta de Newell’s para homenajear a Diego Maradona, quien había fallecido horas antes. El juez, respetando el reglamento, amonestó a Messi, siendo esta acción bastante recordada, con una mirada sumamente crítica por los medios de comunicación argentinos, en la previa del choque mundialista.