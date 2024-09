A horas de arrancar una nueva edición de la UEFA Champions League, la figura del Manchester City, el mediocampista español Rodri, se quejó por la gran cantidad de partidos que componen el calendario del fútbol europeo. En este sentido, adelantó que los jugadores en Europa están “cerca” de declararse en huelga.

Rodri, uno de los grandes candidatos al Balón de Oro, habló en conferencia de prensa en la previa al duelo que los ‘Citizens’ protagonizarán en el Etihad ante Inter en su estreno en la nueva edición de la Champions League. Aprovechó la ocasión para dejar un mensaje claro y amenazar a los organismos pertinentes ante la chance de que los jugadores vayan a la huelga.

“Creo que estamos cerca de eso. Es fácil de entender. Si preguntas a cualquier jugador, te dirá lo mismo; no es la opinión de Rodri o de quien sea. Creo que es una opinión general de los jugadores“, aseguró ante la prensa. Y agregó: “Si sigue así, llegará un momento en que no tengamos otra opción, creo de verdad. Es algo que nos preocupa porque somos los que sufrimos“.

Rodri, en conferencia de prensa (IMAGO / Alberto Gardin).

Los cuestionamientos de Rodri siguen la línea de lo que han sido las críticas de FIFPRO (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales) a la FIFA por la gran cantidad de partidos en el calendario. En el caso del Manchester City, debe jugar la Premier League, las copas nacionales (FA Cup y Copa de la Liga) y la Champions League. Pero, a esto, se le va a sumar a final de la temporada el Mundial de Clubes, que se jugará en Estados Unidos entre junio y julio de 2025.

La denuncia de Rodri contra la FIFA y el Mundial de Clubes

La conferencia de prensa de Rodri también apuntó a casos específicos con jugadores que han tenido temporadas agotadoras. Por ejemplo, Julián Álvarez estuvo en 83 convocatorias en la campaña pasada debido a sus participaciones con Manchester City y la Selección Argentina mayor y la Sub 23.

“En mi humilde opinión, creo que es demasiado. Tenemos que cuidar de nosotros mismos. Alguien tiene que cuidar de nosotros mismos porque somos los protagonistas de, digamos, este deporte o este negocio“, analizó el mediocampista, quien también tuvo una ardua temporada pasada por los partidos con el City y con la Selección de España (campeón de la Eurocopa 2024).

Para una de las figuras de los ‘Citizens’, la gran cantidad de partidos también responde a una necesidad de parte de organismos superiores por atraer al espectáculo cuando no debería ser así. “No todo es dinero o marketing. También es la calidad del espectáculo. En mi opinión, cuando descanso, cuando no estoy cansado, rindo mejor. Si la gente quiere ver mejor fútbol, tenemos que descansar“, opinó.

Las palabras del mediocampista coinciden con el pensamiento de Pep Guardiola, su técnico en Manchester City. De hecho, desde hace varios meses que el técnico español ha cuestionado la gran cantidad de partidos que debe afrontar sus equipos y el poco descanso.

Alisson también se quejó del apretado calendario y la gran cantidad de partidos

Siguiendo la línea de Rodri, Alisson Becker, arquero del Liverpool, también cuestionó los calendarios apretados y la gran cantidad de partidos en Europa en rueda de prensa. “Nadie les pregunta a los jugadores qué piensan sobre agregar más partidos, así que tal vez nuestra opinión no importe. Todos saben lo que pensamos: todo el mundo está cansado de eso“, consideró.

“Pero ésta no es una pregunta que deba responder solo yo. Es una cuestión de sentarnos todos juntos y escuchar a todas las partes porque entendemos que tenemos a los medios de comunicación y la televisión, el lado de la UEFA y la FIFA, la Premier League , las competiciones nacionales. Lo razonable sería que todas las personas que mencioné, las que hacen el calendario, las que organizan el calendario, se sentaran juntas y escucharan a todas las partes, incluidos los jugadores. Necesitamos que nos escuchen”, comentó.

La denuncia de FIFPRO contra la FIFA por el calendario de partidos

De acuerdo a la agencia AP, FIFPRO inició acciones legales contra la FIFA debido al calendario repleto de partidos. Según el organismo, que haya tantas competencias y que éstas se extiendan (la Champions League tiene ahora 36 equipos y el Mundial se jugará con 48 en 2026) exige a los jugadores todavía más.

La denuncia también se realizó hace algunas semanas, en pleno auge por la llegada no sólo de la UEFA Champions League con un nuevo formato sino también por la creación del Mundial de Clubes 2025.