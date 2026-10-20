El apodo que le pusieron a James Rodríguez por el nivel de Edwin Cardona en Atlético Nacional

Descubre el insólito apodo que le pusieron a James Rodríguez tras el superlativo nivel de Edwin Cardona en Atlético Nacional.

Atlético Nacional rompió el mercado del fútbol colombiano con la contratación de James Rodríguez para el segundo semestre del 2026 y la gran pregunta fue: ¿Edwin Cardona al banco de suplentes? ¡No, señor! Todo lo contrario, el ’10’ ‘Verdolaga’ anda en un nivel tal que hasta hizo que le pusieran un apodo al excapitán de la Selección Colombia.

Antes de que se confirmara la llegada de James a Nacional, Cardona ya había dejado claro su postura diciendo que “si llega, pues obviamente orgulloso porque es una leyenda del fútbol colombiano para nuestro país, todo lo que ha construido en su carrera. Entonces, la verdad que muy orgulloso y si llega, como te digo, vamos a estar muy contentos nosotros porque vamos a sumar otro jugador de calidad en el medio“.

Desde que James Rodríguez debutó en Atlético Nacional el 16 de septiembre, Cardona regresó de una fatiga muscular en los isquiotibiales del muslo derecho y mantuvo un buen nivel con un gol y dos asistencias. Incluso, hizo que le pusieran un apodo a su compañero.

El apodo a James Rodríguez por el nivel de Edwin Cardona en Atlético Nacional

Edwin Cardona y James Rodríguez. (Foto: X / @GraficoFutbol)

En el programa ‘ESPN F360’, el periodista Jorge Bermudez le dio una ovación a Cardona porque está “asumiendo el rol protagónico en Nacional. Fue a Tunja, que allá no es fácil ir, sobre todo las vacas sagradas. A las vacas sagradas no les gusta ir mucho allá. Y el hombre fue allá y se puso la 10. Jugó muy bien, en esta peleó una bola, asistió, también convirtió un gol, liderando a su equipo, manoteando menos y hablándole a sus compañeros”. De esta manera, ‘El Patrón’ bautizó a James como ‘Vaca Sagrada’ por no ir a jugar a Tunja en la victoria 1-4 del equipo ‘Verdolaga’ contra Boyacá Chicó.

¿Quién tiene un contrato más largo en Atlético Nacional, James Rodríguez o Edwin Cardona?

Aquí no hay diferencia. Tanto James Rodríguez como Edwin Cardona tiene contrato con Atlético Nacional hasta el 30 de junio de 2027.

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