¿Dos mundos paralelos? Descubre la abismal diferencia entre los millones de James en Nacional y el austero sueldo del nuevo gerente del Fondo Milagro.

La jornada del 17 de noviembre en Colombia tuvo como una de las principales noticias la designación del nuevo gerente del polémico Fondo Milagro y su respectivo salario, así que no hubo un mejor momento para comparar su nuevo sueldo con lo que gana una estrella del fútbol colombiano como lo es James Rodríguez.

El presidente Abelardo de la Espriella escuchó las mil y una críticas que le llegaron porque la entidad que había creado su gobierno para liderar y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sufrió Colombia el 10 de agosto le costaba al país $765.6 millones de pesos mensuales.

Solo Jaime Andrés Uribe, exgerente del Fondo Milagro, ganaba $39.441.454 pesos. Además, 13 coordinadores ganaban $33 millones mensuales cada uno. Al ver el revuelo que esto causó, De la Espriella no dudó en aceptarle la renuncia a Uribe, elegir un nuevo gerente y ponerle un salario… ¿Superior o inferior a lo gana James Rodríguez en Atlético Nacional?

La brutal diferencia de salarios entre James Rodríguez y el nuevo gerente del Fondo Milagro

James Rodríguez y Luis Felipe Henao. (Foto: X)

La diferencia brutal es de más de 1.3 millones de dólares. Mientras el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que James gana 1.4 millones anuales en Nacional, Luis Felipe Henao, el nuevo gerente del Fondo Milagro, reveló que su salario mensual no pasara de los 8 millones de pesos colombianos. Esto quiere decir que al año ganará unos 28.900 dólares.

James perdió la oportunidad de jugar su primera final con Atlético Nacional

A pesar de que marcó dos goles en la serie semifinal contra Once Caldas de la Copa Colombia, James Rodríguez salió al minuto 13 del segundo tiiempo del partido de vuelta, y no estuvo en la definición por penaltis que Atlético Nacional perdió 3-4.

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