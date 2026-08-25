Borussia Dortmund sorprendió a todos y se burló de Luis Díaz con más de 959.000 reproducciones

¡Respiraron por la herida! El troleo viral con vallenato del Borussia Dortmund a Luis Díaz tras perder la Supercopa de Alemania. ¡Video!

¿Respiraron por la herida? Bayern Múnich ya levantó el primer título de la temporada 2026-27 con la Supercopa de Alemania, y cuando parecía que ya poco se podía hablar de la victoria contra el Borussia Dortmund, apareció una burla a Luis Díaz que llegó a más de 959.000 reproducciones.

Bayern Múnich empezó con el pie en el acelerador y en el primer tiempo ya ganaba 2-0 con goles de Nathaniel Brown y Michael Olise. ‘Lucho’ Díaz estuvo cerca, muy cerca de anotar con una de esas jugadas en las que engancha para dentro y cruza el remate. El arquero Gregor Kobel sacó el balón al tiro de esquina.

A pesar de que Borussia Dortmund descontó con un gol de Fábio Silva al minuto 30 del segundo tiempo, el campeón fue el Bayern Múnich tras una victoria 2-1. Pocas cosas se podían presumir de los dirigidos por Niko Kovač en la Supercopa de Alemania, y una de esas tuvo a Luis Díaz como uno de los protagonistas.

La burla del Dortmund a Luis Díaz con más de 919.000 reproducciones

Ryerson, Díaz y Gadou. (Foto: Getty Images)

Pasaron menos de 72 horas desde la derrota con Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania cuando la cuenta oficial en Instagram del Borussia Dortmund publicó una jugada en la que Joane Gadou dejó mal parado a ‘Lucho’ Díaz. Y eso no fue todo, ya que le pusieron la melodía de una canción de vallenato para que la burla llegara a más de 959.000 reproducciones. ¡Video!

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El puntaje de Luis Díaz en la victoria ante el Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania

No fue el mejor de los partidos, pero tampoco desentonó. ‘Lucho’ Díaz llegó al cuarto título con el Bayern Múnich luego de que la aplicación ‘BeSoccer’ le diera 7.2 de puntaje en la Supercopa de Alemania por, entre otros motivos deportivos, dos ocasiones claras creadas, cuatro pases clave y un tiro a puerta.

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