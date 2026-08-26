Sebastián Villa rompió el silencio tras la grave lesión de Tomás Aranda en Boca: “Mi hermano”

Conoce el mensaje de apoyo de Sebastián Villa a Tomás Aranda tras su grave lesión en Boca Juniors que lo sacó del resto del año.

Se puso la camiseta número 10 de Boca Juniors, empezaba a jugar cada vez mejor, pero se lesionó de gravedad. Tomás Aranda sufrió una grave lesión en el entrenamiento del 26 de agosto y Sebastián Villa no dudó en romper el silencio.

Boca Juniors venía de tomar un poco de aire en la camiseta luego de la goleada 7-1 (marcador global) contra Recoleta FC y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En el partido de vuelta de esa llave, Villa marcó gol y Aranda jugó 45 minutos.

Llegó el empate 1-1 contra Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura de Argentina y Tomás Aranda recibió un puntaje de 6.9 puntos. El ’10’ ya tenía la mente puesta en el partido contra Lanús del viernes 28 de agosto, pero solo estuvo en el inicio del entrenamiento del 26 del mismo mes cuando se lesionó de gravedad.

Sebastián Villa rompió el silencio tras la grave lesión de Tomás Aranda en Boca

Sebastián Villa y Tomás Aranda. (Foto: Getty Images)

Luego de que el periodista Diego Monroig, de ESPN, confirmara que “Tomás Aranda sufrió el rompimiento de la sindesmosis del peroné, lo que se puede llegar a entender como una fractura“, Villa no tardó en romper el silencio y hacer una publicación con dos fotos del volante de Boca Junios, el mensaje “fuerza, mi hermano” y la canción de Farruko ‘Tiempos buenos’.

Post de Villa para Aranda. (Foto: Instagram / @sebastian14villa)

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Así fue la grave lesión de Tomás Aranda en Boca que hizo reaccionar a Villa

“En el rondo estaban calentando en la entrada en calor y se le queda trabado el pie. Y cuando se le queda trabado el pie gira solo, ahí siente el dolor y, obviamente, no puede seguir. Lo más lamentable”, reveló Monroig sobre la lesión de Aranda.

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