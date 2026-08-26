¡Escándalo en Junior! Revelan que Alfredo Arias se peleó con este jugador

Este miércoles 26 de agosto de 2026 revelan un nuevo escándalo que estaría sacudiendo la interna de Junior de Barranquilla. El ‘Tiburón’ estaría viviendo momentos de tensión a la interna por un presunto cruce entre Alfredo Arias y Jermein Peña.

Según la información revelada por El Bordillo, Alfredo Arias habría tenido un cruce a la interna con Jermein Peña. Resulta que el DT le quiso dar una indicación al defensor, pero a este no le gustó, y le dijo que él no jugaba solo. Eso causó más molestia en Arias.

No obstante, hasta Fuad Char, máximo accionista de Junior, tuvo que intervenir y llamó al DT. Según El Bordillo, Char le habría dado varias órdenes a Alfredo Arias para los siguientes meses:

Acelerar para jugar mejor

Empezar a ganar ya

Deja de pelearse con la hinchada

Arias se ha caracterizado por ser un entrenador temperamental y vivir este tipo de episodios y también de enfrentarse a la hinchada. Además, parece que en Junior los últimos dos campeonatos no han servido para alivianar diferentes tensiones.

🚨💣 ¡ESCÁNDALO EN JUNIOR! 🦈🔥



Destapamos la verdad: Jermein Peña a la tribuna por agarrón con el DT Alfredo Arias en la práctica. Además, la orden de Fuad Char. ⚽️🚪



🎥 Ver exclusiva: https://t.co/ERCRQB8MJz



¿Con Arias o con Peña? 👇 pic.twitter.com/gfOu4hfxjE — El Bordillo (@ElBordillo) August 26, 2026

Publicidad

El momento de Junior es muy malo, puesto que, el campeón de Colombia no ha podido ganar un solo partido desde que le ganó la final de ida a Atlético Nacional 3 a 0. Desde entonces, los de Arias jugaron 6 partidos, sumando 3 derrotas y 3 empates.

El contrato de Alfredo Arias con Junior

Arias tiene contrato con Junior, pero que se quede es una duda total, el DT ya estuvo cerca de irse en el primer semestre cuando lo relacionaron con su ex equipo, Emelec. Ahora podría ser que se vaya a final de temporada, después de dos títulos.

Datos clave:

Alfredo Arias y Jermein Peña protagonizaron una fuerte discusión en Junior de Barranquilla.

protagonizaron una fuerte discusión en Junior de Barranquilla. Fuad Char intervino como máximo accionista de Junior para exigirle resultados a Alfredo Arias.

intervino como máximo accionista de Junior para exigirle resultados a Alfredo Arias. 6 partidos sin ganar acumula Junior de Barranquilla con 3 derrotas y 3 empates.