Lo primero que hizo Luis Díaz con Juanfer Quintero tras el comentario a las fotos de su esposa

Conoce el primer gesto de Luis Díaz con Juanfer Quintero tras el comentario a las fotos de su esposa, Geraldine Ponce, en Instagram.

Entre dos pesos pesados de la Selección Colombia apareció una curiosidad que aún no tiene explicación. Juan Fernando Quintero comentó unas fotos de Geraldine Ponce, la esposa de Luis Diaz y, acto seguido, se conoció lo primero que hizo ‘Lucho’ con Juanfer.

¿Casualidad o causalidad? Todo empezó cuando la esposa de Luis Díaz publicó siete fotos en un aeropuerto antes de realizar un viaje. Los ‘Me Gusta’ y las reacciones empezaron a llegar cuando de un momento a otro apareció una pregunta con respuesta por parte de Quintero.

“¿Cuándo tenes ese tipo de cosas? … Cosas pasan”, fue el comentario de Juanfer Quintero en la publicación de la esposa de ‘Lucho’ Díaz en Instagram y llegaron reacciones como: “Quintero, estás raro”, “huy zonas” y “¿Blessd (cantante), eres tú?”.

Esto hizo Luis Díaz con Juanfer Quintero tras el comentario a las fotos de su esposa

Comentario de Juanfer a esposa de Luis Diaz. (Foto: Instagram / @gera25ponce)

Luego de que se hiciera viral el comentario que Juan Fernando Quintero le hizo a Geraldine Ponce, Luis Díaz demostró que todo está bien con su compañero de la Selección Colombia, y tuvo el gesto de darle ‘Me Gusta’ a la publicación que hizo Juanfer por su regreso al Deportivo Independiente Medellín.

Me Gusta de Díaz al post de Quintero. (Foto: Instagram / @juanferquinterop)

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La foto que aclararía la polémica del comentario de Juan Fernando Quintero

Después de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, Luis Díaz apareció de vacaciones con Juanfer Quintero mostrando la cercanía que tienen. Quizás por eso se dio el comentario del volante del DIM a la publicación de la esposa de ‘Lucho’.

Quintero, Díaz, Maluma y Muñoz (Foto: Instagram / @luisdíaz19_)

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En síntesis

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dio ‘Me Gusta’ al regreso de al . Luis Díaz y Juanfer Quintero estuvieron de vacaciones tras el Mundial 2026.