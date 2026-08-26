Última hora: Norberto Araujo tiene nuevo club en LigaPro

Norberto Araujo tuvo un gran año en SD Aucas en LigaPro y ahora el entrenador argentino tendría nuevo club en Ecuador.

Norberto Araujo fue sin duda uno de los entrenadores revelación de la LigaPro este año. El ‘Beto’ llevó a SD Aucas a puestos estelares y ahora tendrá su revancha en un grande de Ecuador.

Según María José Gavilanes, Norberto Araujo será el nuevo entrenador de Emelec para el resto del año. El argentino Christian Nasuti aún no ha sido oficializado como salida pero su salida es un hecho.

Norberto Araujo tenía contrato vigente por lo que hubo negociaciones entre clubes o bien el pago de una clásula de salida. Con esto la dupla Orsi-Gómez queda descartada.

Norberto Araujo tendrá su cuarta experiencia desde que debutó como entrenador el año pasado, pasó de Cumbayá al Deportivo Cuenca y luego a Aucas, en estos dos teniendo resultados positivos.

Emelec buscará evitar el hexagonal de descenso en estas cuatro jornadas de etapa regular, luego de eso pelearía clasificación a Copa Sudamericana. Ya no tienen chances de meterse en Libertadores.

El puesto de Emelec en la LigaPro

Ahora mismo, Emelec se encuentra en puestos de descenso en el fútbol ecuatoriano, pese a todos los fichajes que hizo. El ‘Bombillo’ solo está a 5 unidades de caer en lugares de perder la categoría y es por eso la urgencia de fichar jugadores.

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