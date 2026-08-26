Murió un hincha de River Plate en el estadio después de la derrota contra Independiente Santa Fe

Murió un hincha de River Plate por un paro cardíaco en el Monumental tras la derrota con Independiente Santa Fe en octavos de Copa Sudamericana 2026.

River Plate e Independiente Santa Fe disputaron la última llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y, lamentablemente, se conoció la trágica noticia que un hincha del equipo argentino falleció después del partido del 26 de agosto.

Todo estaba listo para que River le pasara por arriba a Santa Fe luego de un primer tiempo en el que fueron claros dominadores. Además, abrieron el marcador con un gol de Sebastián Driussi cuando tan solo iban siete minutos del segundo tiempo, pero… ¡Esto no pasó!

No solo llegó el empate de Independiente Santa Fe tras un cobro de penal de Facundo Fagúndez al minuto 35 del segundo tiempo, River Plate también terminó eliminado de la Copa Sudameicana después de caer 7-8 en la tanda de penaltis. Todo esto sucedió antes de que se conociera la trágica noticia de la muerte de un hincha del equipo ‘Millonario’. ¿Qué fue lo que pasó?

Murió un hincha de River en el estadio tras la derrota contra Santa Fe

Hinchas de River Plate vs. Santa Fe en Sudamericana. (Foto: Getty Images)

“Falleció un hincha de River en el Monumental tras el partido con Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. Se confirmó que un hincha del Millonario perdió la vida en el estadio. Los primeros reportes indican que se trató de un paro cardíaco. Según pudo averiguar Olé, la muerte se dio en el balcón de la tribuna San Martín”, publicó la cuenta de X del diario argentino.

La primera decisión que tomó Coudet tras la eliminación de River en octavos de Copa Sudamericana

En la previa al partido de ida contra Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, se instaló la narrativa de que estaba en juego la continuidad de Eduardo Coudet como DT de River Plate. Llegó la dura eliminación y antes de que se resuleve el misterio sobre si renuncia, lo despiden o sigue en el cargo, la primera decisión del ‘Chacho’ fue suspender la conferencia de prensa. Vendrá una sanción de Conmebol.

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