Ninguno de los que sonó: Joel Ordóñez tiene nuevo equipo en Europa

El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez finalmente sí dejará el Club Brujas y se va a un equipo que no había sonado hasta ahora.

Joel Ordóñez fue de los protagonistas del mercado de fichajes en Europa, el defensor ecuatoriano parecía que no iba a salir del Club Brujas de Bélgica pero ya tendría nuevo equipo. El central se va a la Premier League según el periodista Fabrizio Romano.

El periodista italiano especializado en fichajes, asegura que el Crystal Palace es el nuevo club de Joel Ordóñez. Durante meses hubo rumores de cerca de 10 equipos, pero en silencio se lo quedaría el Palace.

El Crystal Palace viene de ganar la UEFA Conference League y tienen enfocado clasificar a la Champions y pagarán más de 30 millones de euros para fichar al seleccionado ecuatoriano.

Con esto, el defensa de 21 años dará el salto a una de las grandes ligas de Europa tras tres temporadas en Bélgica, dónde ganó el triplete doméstico de Liga, Copa y Supercopa.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Ahora mismo el valor de transferencias de Joel Ordóñez es de 33 millones. Sin embargo, el central ecuatoriano solo dejaría Bélgica a cambio de más de 50 millones. Siendo este número una transferencia histórica para el club y también para el fútbol belga. El ecuatoriano ha sonado para clubes como Liverpool, PSG, Tottenham y otros.

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Joel Ordóñez – Selección de Ecuador.

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En resumen