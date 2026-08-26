Andrés Cadavid y el reclamo que le hizo Falcao por casi lesionarlo: “Se enojó”

¡Se calentó el 'Tigre' en El Campín! Andrés Cadavid reveló los detalles de la discusión con Falcao tras casi lesionarlo en el partido benéfico. Lo que le dijo.

La leyendas del fútbol colombiano se pusieron la camiseta número 10 y, en cabeza de Mario Alberto Yepes, organizaron un partido benéfico llamado ‘Levantemos a Colombia‘ para ayudar a las víctimas del terremoto. Ahi se dio una jugada en la que Andrés Cadavid casi lesiona a Radamel Falcao García y el exdefensor ya contó todo sobre el reclamo de ‘El Tigre’.

Durante el partido benéfico se hizo viral un video en el que Radamel Falcao caminaba sobre la mitad de la cancha del estadio ‘El Campín’ buscando con la mirada a Cadavid. Lo encontró y con las manos le hizo un gesto para que no jugara más de la forma en la que lo estaba haciendo. ¿Qué fue lo que pasó?

“Sali en muhos medios en los que decían que iba a matar a Falcao, que le iba a pegar una patada a Falcao y que iba a lesionar a Falcao. Es mentira. Ibamos en una jugada hacia el arco donde él quería sobrepasarme y sentí que de pronto quería tirarme un túnel o tratar de cambiar la pierna con la cual ya iba dominando y yo quedar fuera de base de querer defenderlo. Cuando veo que él va a realizar la acción, que quiere cambiar de pronto de posición, pongo el pie y quedo parado. Ahí chocamos rodilla con rodilla y pues obviamente a los dos nos duele”, empezó contando Andrés Cadavid en el podcast ‘El Camerino’.

Cadavid reveló el reclamo de Falcao por casi lesionarlo: “Le molestó”

Falco y Cadavid en partido benéfico. (Foto: X / @OutofcontextFPC)

Cadavid no solo explicó que el enojo de Falcao fue por un choque de rodillas, también confesó que “él empieza a decir que de pronto jugara un poco más tranquilo. Se enojó, obviamente, le molestó. Ya en la pantalla gigante, cuando volvieron a dar la repetición, pudimos ver que había sido un choque, pero pues eso ya no lo muestran. Obviamente, le dije que si había algún problema o si había pasado algo obviamente me disculpe”.

¿Quién jugó más partidos en Millonarios, Radamel Falcao o Andrés Cadavid?

Hay una diferencia de 188 partidos. Mientras Andrés Felipe Cadavid jugó 228 partidos en Millonarios y ganó dos títulos (Liga Colombiana II-2017 y Superliga 2018), Falcao García disputó 40 encuentros con ‘Millos’ y no consiguió títulos.

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