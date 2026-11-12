Le salió el tiro por la culata: Santa Fe demandó al América, perdió y tendrá que pagar esta millonada

Colorín colorado la historia de las demandas contra el América de Cali se ha acabado y a Independiente Santa Fe no le salió bien la jugada. En este caso, el Tribunal Arbitral del Deporte falló a favor del equipo ‘Escarlata’ y anunció que el club cardenal deberá pagar una millonada. ¿De cuánto se trata?

Todo empezó cuando el América inscribió a Yhormar Hurtado para la Liga Colombiana II-2026 luego de haber pasado por dos equipos (Deportes Tolima y Always Ready) en una misma temporada. La Dimayor avaló esta inscripción y el lío empezó en 3, 2, 1…

Las demandas que llegaron al TAS en contra del América de Cali fueron las de Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe. A uno le fue bien y al otro no. El equipo ‘Escarlata’ perdió los tres puntos que le había ganado a Inter el 26 de julio de 2026, pero mantuvo el punto que consiguió contra los ‘Cardenales’ el 22 de agosto del mismo año.

El fallo del TAS ante la demanda de Santa Fe contra el América de Cali

Franco Fagúndez y Josen Escobar. (Foto: X)

El fallo del Tribunal Arbitral del Deporte no solo reolvió “desestimar la apelación presentada el 14 de octubre de 2026 por Independiente Santa Fe S.A. contra la Resolución No. 008 de 2026 dictada el 24 de septiembre de 2026 por la Comisión Disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano”, también señaló que “los costes del presente arbitraje, que serán determinados y comunicados a las partes por la Secretaría del TAS, serán sufragados por Independiente Santa Fe S.A. en 2/3 y por la División Mayor del Fútbol Colombiano en 1/3“. ¿Y eso cuánto es?

Santa Fe demandó al América, perdió y tendrá que pagar esta millonada

Sin la confirmación oficial de las cifras, la inteligencia artificial ‘Gemini’ tuvo en cuenta los costos históricos estimados para un tribunal de tres árbitros en el TAS, entre 30.000 y 60.000 francos suizos (CHF), y estimó que Santa Fe le tocaría pagar entre 100 y 200 millones de pesos (entre 10.000 CHF y 20.000 CHF) al corresponderle el 2/3 del total de los gastos del arbitraje del Tribunal Arbitral del Deporte.

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