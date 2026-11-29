Jhon Arias acaba de ganar su segunda Copa Libertadores y ahora el extremo colombiano podría regresar a Europa en el 2027.

Jhon Arias acaba de conquistar su segunda Copa Libertadores, la primera con Palmeiras, y su futuro comienza a generar rumores de cara a la próxima temporada. Tras consolidarse nuevamente como una de las figuras del fútbol brasileño, el extremo colombiano podría recibir una oferta desde Europa.

El Zenit de San Petersburgo sería el equipo interesado según rumores extraoficiales. El gigante ruso vuelve a aparecer en el panorama del colombiano y sería el tercer mercado consecutivo en el que su nombre es vinculado con la institución. Además, el equipo también tendría en sus planes a Jorge Carrascal.

Palmeiras pagó 25 millones de euros al Wolverhampton para quedarse con los servicios de Arias, por lo que una eventual negociación arrancaría en los 30 millones. El futbolista tiene contrato vigente con el conjunto brasileño hasta 2029, una condición que le permite al club tener el control de su futuro.

Arias fue una de las grandes figuras del Fluminense campeón de la Copa Libertadores 2023, después de un irregular paso por Europa, regresó a Brasil y volvió a conquistar el máximo torneo continental, esta vez con Palmeiras.

El aspecto económico podría ser uno de los factores que abra la puerta a una eventual salida. Palmeiras y otros clubes brasileños podrían verse obligados a vender algunas de sus figuras ante la disminución de ingresos relacionada con la prohibición de las casas de pronósticos deportivos.

Las estadísticas de Jhon Arias con Palmeiras

En lo deportivo, Arias suma 10 goles y siete asistencias en 47 partidos, además de un título Paulista y una Copa Libertadores con Palmeiras. Hasta la jornada final estuvo peleando el Brasileirao con Flamengo.

Publicidad

Jhon Arias – Palmeiras. Foto: Getty.

En resumen