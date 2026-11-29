Conoce cuánto gana Jhon Arias en Palmeiras frente al salario de Sebastián Villa en Boca y cuándo se enfrentan por la Recopa Sudamericana.

Una vez más, la bandera de Colombia estuvo en lo más alto. Jhon Arias fue una de las grandes figuras de la final de la Copa Libertadores 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario que gana en Palmeiras con lo que cobra Sebastián Villa en Boca Juniors.

El primero en dar de qué hablar fue Villa. Por el sector izquierdo estuvo imparable durante la victoria 2-0 de Boca contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, dio una asistencia y fue elegido la figura del partido con 8.1 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’.

Jhon Arias no se quedó atrás y dio una magistral asistencia de cabeza para el gol de Ramón Sosa en el triunfo 1-0 contra Estudiantes de la Plata en la final de la Copa Libertadores 2026. Además, fue el jugador con más ocasiones creadas (6) y tuvo un 89 por ciento de efectividad en entregas. Ahora, la pregunta era: ¿Gana más o menos dinero que Sebastián Villa?

La abismal diferencia de salarios entre Sebastián Villa y Jhon Arias

Villa y Arias salieron campeones internacionales. (Foto: Getty y IG)

Según el portal experto Salary Report, la diferencia es de más de cinco millones de dólares. Mientras Villa gana $626.704 al año en Boca Juniors, Arias tiene un salario de $5.653.960 millones de dólares anuales en Palmeiras. Es el segundo jugador mejor pagado del Verdão solo por detrás de los $6.062.680 millones que gana Andreas Pereira.

¿Cuándo se enfrentan Boca Juniors y Palmeiras por la Recopa Sudamericana?

La Conmebol confimó que Boca jugará contra Palmeiras el miércoles 17 de febrero de 2027 por la ida de la Recopa Sudamericana. El partido de vuelta se disputará el miércoles 24 de febrero en Sao Paulo, Brasil.

Publicidad

Encuesta¿Cuál es el salario de Jhon Arias en Palmeiras? ¿Cuál es el salario de Jhon Arias en Palmeiras? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen