El delantero que buscan Millonarios, Nacional, Cali y Santa Fe ya eligió dónde quiere jugar

Todo apunta a que será el jugador más codiciado del fútbol de Colombia para el primer semestre del 2027. En la prensa se filtró que a este delantero lo buscan Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe y ya habría elegido dónde quiere jugar.

Internacional de Bogotá no logró repetir la buena campaña del primer semestre y se quedó sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares de fin de año. Una de sus grandes figuras acumula diez goles y siete asistencias en lo que va del año hasta la fecha 19 de la Liga Colombiana II-2026.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, Millonarios, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y Atlético Nacional, están buscando firmar a Fabricio Sanguinetti del Inter Bogotá. Uno de estos equipos recibió un guiño del delantero y otro equipo más se sumaría por el gusto del atacante uruguayo.

El delantero que buscan Millos, Nacional, Cali y Santa Fe ya eligió dónde quiere jugar

Fabricio Sanguinetti, delantero de Inter Bogotá. (Foto: Getty)

“Uno un amigo y compatriota que es ‘Franquito’ Fagúndez, que lo veo ahora en estos días, que me debe una camiseta. Voy dos camisetas que le doy y él me dio una, que no se olvide porque lo voy a matar (entre risas). Y después el otro día… Me gusta mucho cómo juega Yeison Guzmán, la verdad. Creo que ahí podríamos hacer una buena sociedad, con los dos porque creo que atrás mío los dos yo picando a los espacios, tanto con Franquito como con Yeison, podemos hacer cosas lindas”, le dijo Fabricio Sanguinetti al portal ‘AS’ para elegir a Santa Fe y América de Cali como los dos equipos en los que quiere jugar.

Esto dijo el presidente de Internacional de Bogotá sobre los rumores por Fabricio Sanguinetti

A pesar del interés de varios equipos grandes, Nicolás Maya, presidente del Internacional de Bogotá, le dijo al canal Win Sports que “Fabricio ha tenido un rendimiento excepcional en términos de goles, asistencias, actitud y despliegue físico. Entonces, claramente ha llamado la atención. Nos han preguntado y sí han llegado sondeos, pero pues todavía no hemos recibido ofertas concretas. Entiendo que van a llegar y pues la analizaremos en su debido momento”.

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