Millonarios de Colombia podría perder a uno de sus titulares tras una segunda oferta de un campeón de Libertadores.

Millonarios piensa ya en la siguiente temporada pero tendría que hacer esfuerzos para renovar a una de sus figuras. Un titular ha recibido el llamado de un campeón de Copa Libertadores.

Según medios ecuatorianos, Liga de Quito está interesado en Rodrigo Ureña para el siguiente año. Los campeónes de América 2008 buscan un nuevo volante y van por el titular de Millos.

Ya es el tercer club que tendría en planes a Rodrigo Ureña para la siguiente temporada, tras Universitario de Perú y la U. de Chile; ambos clubes ya lo tuvieron en sus planteles respectivamente.

Fabián Bustos no olvida a Ureña y ya lo tuvo en su plantel en el 2025 y juntos fueron campeones locales, así se suma a Javier Burrai y Leonai Souza como los jugadores que han sido rumorados como fichajes del club.

Es el segundo jugador de Millonarios que suena para Liga, también buscan un delantero y hubo rumores de Andrey Estupiñán, aunque por ahora todo sigue quedando en rumores.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ureña con Millonarios y cuál es su cláusula de rescisión?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Millonarios hasta la temporada 2027. El volante chileno también tiene una cláusula de salida de casi 600 mil dólares, por lo cual, lo más probable es que se pueda trabajar en una negociación entre clubes, si el jugador da luz verde a su traspaso.

Publicidad