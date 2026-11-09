Los 3 resultados en la última fecha que sacan a Millonarios de los cuadrangulares de Liga Colombiana

Calculadora en mano en Bogotá. Descubre los 3 resultados que mandarían a Millonarios al fracaso absoluto en la última fecha.

Millonarios vuelva a depender de sí mismo y eso causa pánico entre sus hinchas. ¡Y no es por exagerar con los últimos antecedentes! Con este precedente, hay que estar listos en el fútbol de Colombia para que se dé la sorpresa de la no clasificación de ‘Millos’ a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026. Tendrían que pasar tres resultados.

Luego de la derrota 2-1 con el Deportes Tolima, Millonarios llegará a la última fecha de la fase regular de la Liga Colombiana con 27 puntos y una diferencia de gol de +9. Está ubicado en la séptima posición y en el peor escenario posible deberán suceder tres cosas.

Junior de Barranquilla le ganó a Cúcuta Deportivo 2-0 por la fecha 18 de la Liga Colombiana II-2026 y le dio un respiro de alivio a Millonarios porque, salvo una goleada histórica del equipo ‘Motilón’, este equipo no podría quitarle el cupo a los ‘Embajadores’ en el peor de los escenarios.

Los resultados que sacan a Millonarios de los cuadrangulares

Millonarios vs. Tolima. (Foto: X)

Si Millonarios llega a perder contra Alianza Valledupar, juega en condición de local en el estadio ‘El Campín’, además de este resultado se tienen que dar dos de estas cosas:

Once Caldas le empata o gana contra Atlético Nacional (juegan en Medellín).

Deportes Tolima le gana al Deportivo Cali (juegan en Cali).

Águilas Doradas le gana al Deportivo Independiente Medellín (juegan en el Estadio Cincuentenario).

Publicidad

Si Millos empata en la última fecha, esto tiene que pasar para no clasificar a cuadrangulares

En el caso de que Millonarios empate con Alianza Valledupar, Águilas Doradas queda practicamente descartado para quitarle el cupo a cuadrangulares porque tendría que ganar por más de ocho goles. Lo que sí tendría que pasar para quedarse sin jugar los cuadrangulares es que tanto Once Caldas como Deportivo Tolima le ganen a Atlético Nacional y Deportivo Cali, respectivamente.

Encuesta¿Con cuántos puntos llega Millonarios a la última fecha de la Liga Colombiana II-2026? ¿Con cuántos puntos llega Millonarios a la última fecha de la Liga Colombiana II-2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave