Por primera vez, Néstor Lorenzo admite el problema que hubo con los jugadores de Colombia en el Mundial

Conoce las declaraciones de Néstor Lorenzo admitiendo el llamado de atención a los futbolistas de la Selección Colombia en el Mundial.

¿Por fin se supo la verdad? La participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 dejó un mal sabor de boca por la eliminación por penales en los octavos de final, y cuando parecía que ya no quedaba nada por contar, el entrenador Néstor Lorenzo admitió el problema que hubo con los jugadores.

Luego de la eliminación de Colombia, Carlos Antonio Vélez reveló el primero de los problemas que habría sucedido entre los jugadores convocados al Mundial. “Necesitaban alguien que corriera e hiciera la marca de James, el trabajo defensivo de James porque no lo hacía. Richard Ríos ya estaba mamado de hacerlo y varias veces se presentaron discrepancias que todo el mundo vio a través de la televisión, rechazos y desaires de parte de Ríos hacia el señor Rodríguez y eso es cavar una tumba”, señaló el periodista sobre el por qué Ríos salió de la formación titular.

La Selección Colombia le ganó 1-0 a Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026 con un gol de Jhon Arias y parecía que todo era alegría en la ‘Tricolor’. Sin embargo, el mismo Néstor Lorenzo confesó el problema que hubo con algunos jugadores después de ese partido del 3 de julio.

Lorenzo admite el problema que hubo con los jugadores en el Mundial

Lorenzo, DT de Colombia. (Foto: Getty Images)

“No pasa nada, es mentira, mentira absoluta que discutimos, nos peleamos. Nada. Lo único que pasó después de Ghana fue un llamado de atención a jugadores que no habían jugado la noche anterior esa mañana allá en Vancouver porque no querían antender a la prensa como no habían jugado y no querían atender. Y los que habían jugado estaban recuperándose porque habíamos llegado a las 2 de la mañana”, admitió Lorenzo.

¿Cuánto gana Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia?

Sin tener confirmación si la renovación que va hasta el Mundial 2030 tuvo un incremento de salario, el útlimo reporte del portal ‘Celebrity Networth’ tiene a Néstor Lorenzo con un sueldo anual de 2.2 millones de dólares como entrenador de la Selección Colombia.

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