Néstor Lorenzo ya prepara los amistosos de la Selección Colombia en la siguiente doble fecha FIFA.

Néstor Lorenzo fue renovado en la Selección Colombia después de un Mundial 2026, donde aunque pasó la fase de grupos, se quedó eliminado en los 8vos de final, con la sensación de que el equipo pudo dar más. Ahora el DT recibe una gran noticia para el futuro.

Este miércoles 26 de agosto de 2026 se confirmó que Ramón Jesurún fue reelegido como presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Tendrá un nuevo periodo y estará a cargo de la presidencia de la Federación por los próximos 4 años.

Jesurún fue uno de los que más respaldó a Néstor Lorenzo durante su trabajo camino al Mundial y cuando aparecieron los rumores sobre su posible salida del equipo nacional, fue uno de los primeros en aclarar que el DT se iba a quedar por más tiempo.

¿Por qué es una buena noticia para Lorenzo la continuidad de Jesurún en la Selección Colombia?

Que Ramón Jesurún sea el presidente de la Selección Colombia es una gran noticia para Lorenzo, porque esto significa que podrá seguir trabajando con “calma” en la Selección. Además, el DT sabe ahora que cuenta con el apoyo de todo el directorio para las decisiones que tomará de cara al futuro.

Néstor Lorenzo se queda en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Bajo el mandato de Jesurún la Selección Colombia llegó estar en la final de la Copa América y también las divisiones menores del equipo nacional han destacado en los mundiales de la categoría. Por lo cual, se espera continuismo en estos trabajos.

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El contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Lorenzo renovó su contrato con la Selección Colombia por los siguientes 4 años y ahora el DT apunta directamente a lo que suceda en la Copa América 2028 y en la Copa del Mundo en 4 años.

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