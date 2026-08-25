Este equipo de la Premier League estaría muy cerca del fichaje de Daniel Muñoz y lo sacaría del Crystal Palace.

Daniel Muñoz es uno de los jugadores que más gusta en la Premier League para un movimiento en las siguientes semanas del mercado. El lateral colombiano podría dar un salto de calidad e irse a un equipo más grande a nivel doméstico, interesados no le faltan.

Desde Inglaterra reportan que el Everton es el mejor posicionado para quedarse con Daniel Muñoz. El club también haría un avance por el jugador colombiano en los siguientes días. Se podría cerrar este fichaje y así, Muñoz dar el salto a un histórico como es Everton.

Hay otros dos clubes de la Premier League como Nottingham Forest y Chelsea que se han interesado por el jugador. En el Forest, Muñoz también se encontraría con Glasner, quien fue su DT en Palace y es el entrenador que mejor nivel y ritmo le ha sacado.

Everton quiere competir en esta temporada en la Premier League y ya lo demostró cuando justamente le ganó al Palace en la primera fecha del campeonato. Por lo cual, el club podría hacer un movimiento y poner más de 20 millones por él.

Daniel Muñoz ya jugó con el Palace en el comienzo de esta temporada. (Foto: GettyImages)

Muñoz también estaría muy interesado en el movimiento de mercado, puesto que, puede ser para él un gran salto, sobre todo por vestir los colores de un equipo histórico. Aunque en estas últimas temporadas, el Palace salió campeó a nivel local y europeo.

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El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene ahora mismo un valor de mercado de 22 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt. El Palace no se cierra a su venta, pero solo lo dejaría salir por una oferta superior a los 25 millones. Puesto que, el lateral todavía tiene contrato hasta 2028.

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