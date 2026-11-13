Pésimas noticias para la Tricolor. Descubre la delicada lesión que sacó a Luis Díaz del amistoso de hoy entre Colombia y Chile.

La Selección Colombia juega la última fecha FIFA del 2026 y el llamado a tomar el liderato tras el retiro de James Rodríguez es Luis Díaz. Sin embargo, por segunda tanda de partidos amistosos consecutiva no está disponble. ¿Por qué no juega contra Chile? BOLAVIP te lo cuenta.

Cuando parecía que ‘Lucho’ Díaz salía de la mala racha de seis goles anulados por fuera de lugar tras su primer triplete de la temporada, llegó una inesperada lesión el 21 de octubre de 2026. El extremo colombiano apenas llevaba 21 minutos en cancha contra el Arsenal cuando sucedió lo peor.

Bayern Múnich no tardó y el 22 de octubre de 2026 confirmó que Luis Díaz sufrió una pequeña rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo. ¿Le alcanzaba para estar en la convocatoria de la Selección Colombia para los dos partidos amistosos contra Chile?ç

Por qué no juega Luis Díaz en Colombia vs. Chile amistoso FIFA

El día que Luis Díaz se lesionó. (Foto: Getty)

A diferencia de la no presencia en los partidos amistoso contra México, Paraguay y Perú por descano consensuado con el entrenador Néstor Lorenzo, ‘Lucho’ Díaz no estará en el partido contra Chile del viernes 13 de noviembre porque se está recuperando de la lesión que sufrió en el Bayern Múnich. ¿Hay alguna última novedad al respecto? ¡Sí!

Lo último que dijo el Bayern Múnich sobre la lesión de Luis Díaz

“Próximo paso hacia el regreso. Luis Díaz realiza durante el parón de partidos internacionales su programa de recuperación en (el centro de entrenamiento) Säbener Straße y por primera vez pudo volver a participar en ejercicios con el equipo”, publicó la cuenta oficial en X del Bayern el 12 de noviembre.

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