Vetaron de manera definitiva a Sebastián Villa de la Selección Colombia: esta es la culpable

En el último tiempo, cada vez que sale una nueva convocatoria de la Selección Colombia, el nombre de Sebastián Villa empieza a sonar con fuerza. Para la última fecha FIFA del 2026 no fue la excepción, pero ya se reveló que el jugador de Boca Juniors fue vetado de manera definitiva. ¡Se sabe la culpable!

A los antecedentes… El entrenador Néstor Lorenzo incluyó a Villa en la prelista de 55 jugadores que Colombia podía llamar en la convocatoria definitiva de 26 futbolistas para el Mundial 2026. En ese momento estalló la polémica y la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto porque el extremo de Boca fue condenado el 2 de junio de 2023 en Argentina a dos años y un mes de prisión (excarcelable).

“Hoy ese límite vuelve a ponerse a prueba con la convocatoria de Sebastián Villa para representar al país en el mundial que se aproxima. La discusión no es solamente deportiva. Villa fue condenado judicialmente por hechos de violencia basada en género y enfrentó además una acusación por abuso sexual. Estos antecedentes no pueden reducirse a “problemas personales” ni separarse por completo de la responsabilidad pública que implica representar a Colombia ante el mundo. Cuando un jugador viste la camiseta de la selección, inevitablemente se convierte en referente para niños, niñas y jóvenes que encuentran en el deporte modelos de admiración e identidad: esperanza en un Buen Futuro. Por eso las decisiones sobre quiénes nos representan también transmiten mensajes culturales y sociales. Y el mensaje que enviamos cuando relativizamos la violencia contra las mujeres por talento, popularidad o rendimiento deportivo es desolador, nos aleja del espíritu que construimos detrás del fútbol”, fue parte de la carta que firmó la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz.

Vetaron a Sebastián Villa de la Selección Colombia: la culpable

Sebastián Villa juega en Boca Juniors. (Foto: Getty)

Con la posicón de la Defensoría del Pueblo sobre la mesa, el periodista Javier Hernández Bonnet señaló que esta entidad gubernamental es la culpable del veto definitivo a Villa en la Selección Colombia. “Un dirigente del comité ejecutivo me dijo que ese tema de Sebastián Villa estaba cancelado. No quieren peleas institucionales con la Defensoría del Pueblo. Condenado moralmente por la Defensoría del pueblo que, al contrario, debe velar porque la gente que ha pagado sus penas se recupere”, afirmó Bonnet.

Sebastián Villa estaba en la lista de Colombia para el Mundial 2026, pero esto pasó

El periodista Alejandro Pino reveló que “Lorenzo quería a Sebastián Villa sí o sí o recontra sí o mega sí en el Mundial y me contaron que Sebastián Villa estaba en la lista de 26 y el punto es que Ramón Jesurún pidió ver la lista antes de que saliera en la rueda de prensa porque Lorenzo no la quiso dar antes de las 11 de la mañana (…) Se la tuvo que mostrar al presidente de la federación y el presidente de la federacion le dijo no, Sebastián Villa no va“.

Publicidad

Encuesta¿Le hubieras dado una segunda oportunidad a Sebastián Villa en la Selección Colombia? ¿Le hubieras dado una segunda oportunidad a Sebastián Villa en la Selección Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave