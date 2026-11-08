Se puso a celebrar el título antes de tiempo, se lesionó y terminó afuera de la Selección Colombia

Conoce los detalles de la lesión tras la celebración de un título anticipado que dejó a un jugador fuera de la convocatoria de la Selección Colombia.

Fue una de las imágenes que recorrió el mundo del fútbol en la jornada del 7 de noviembre. Los jugadores de Rosario Central celebraron antes de tiempo el título de la Tabla Anual Argentina 2026, pero quedaron de segundo y uno de los jugadores que hizo parte de esa celebración terminó afuera de la Selección Colombia.

Rosario Central le había ganado 2-0 a Estudiante de Río Cuarto y estaba esperando al resultado entre Boca Juniors y Defensa y Justicia para saber si iba a salir campeón. Llegó el gol del Enner Valencia al minuto seis de adición del segundo tiempo y el VAR empezó a revisar la jugada.

En Rosario gritaron “lo anuló” y empezó la celebración que iba a durar muy poco. Ahí apareció Jáminton Campaz subido en una de las rejas del estadio Gigante de Arroyito celebrando el título de Rosario Central antes de que se confirmara el gol de Boca y terminaran en la segunda posición.

Jáminton Campaz se lesionó y salió de la convocatoria de la Selección Colombia: su reemplazo

Jugadores de Rosario Central festejando un título antes de tiempo (Foto: X)

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia comunica que el jugador Jaminton Campaz presentó una lesión en el reciente partido con su club, Rosario Central, la cual le impide sumarse a la concentración para los partidos amistosos programados en esta fecha FIFA de noviembre. De acuerdo con el parte médico, el futbolista presenta un leve edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Campaz una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando su talento al combinado nacional. En su lugar, el jugador Óscar Cortés, del Club Atlético Huracán, se unirá a la convocatoria”, publicó la Federación Colombian de Fútbol.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia vuelve a saltar a la cancha este viernes 13 de noviembre cuando enfrente a Chile a partir de las 7:00 P.M. en un partido amistoso por la fecha FIFA de noviembre. El segundo duelo de la ‘Tricolor’ en esta ventana internacional también será contra Chile el miércoles 18 del mismo mes, pero en condición de visitante.

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