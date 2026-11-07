Nada de pelea con Néstor Lorenzo: revelan el verdadero motivo para no convocar Jorge Carrascal

El jugador de Flamengo no fue convocado con la Selección Colombia y ahora se confirma por qué no fue convocado.

La lista de la Selección Colombia para jugar contra la Selección de Chile tuvo una ausencia muy destacada como es la presencia de Jorge Carrascal. El volante de Flamengo viene haciendo una gran temporada en Brasil y es por eso que su ausencia llamó tanto la atención.

Aunque trascendió en un primer momento que el jugador no estaba a gusto con Néstor Lorenzo y por eso no quería ser convocado. Ahora se confirmó que Jorge Carrascal en realidad no es llamado por cerrar bien la temporada con el Flamengo en Brasil.

El jugador sí pidió no ser llamado avisan desde Brasil, pero es por la temporada con Flamengo. El club se encuentra en el momento decisivo de la temporada y tiene grandes chances de ganar el Brasileirao, por lo cual, quieren que sus mejores jugadores descansen.

Además, desde Brasil también revelan que Carrascal tiene problemas musculares. Según la Coluna do Fla todo esto intervino para que el volante no fuera convocado. Por lo cual, se descarta cualquier problema con Néstor Lorenzo y con la Selección Colombia.

Carrascal es titular en Flamengo. (Foto: GettyImages)

Con esto, se espera que Jorge Carrascal vuelva a jugar con la Selección Colombia en el 2027. El volante siempre estuvo en consideración de Lorenzo y aunque no sumaba minutos, al menos entraba en las listas. Es uno de los llamados a reemplazar a James.

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Los números de Jorge Carrascal en Flamengo en esta temporada

En toda la larga temporada y entre todas las competencias, Jorge Carrascal ha jugado con Flamengo ya un total de 48 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado 8 goles y ha dado 12 asistencias. En cancha lleva ya más de 2.700 minutos.

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