Superando a Messi: revelan cuál sería el puesto final de Luis Díaz en la pelea por el Balón de Oro

El colombiano quedaría por encima de Messi en el top final en la pelea por ganar el Balón de Oro.

El próximo lunes, 26 de octubre de 2026, se entrega el Balón de Oro de la temporada. Hay grandes candidatos a pelear por este galardón y entre ellos está Luis Díaz. El colombiano viene de una muy buena temporada con Bayern Múnich y por eso ahora revelan su puesto final.

De acuerdo al análisis de The Athletic, Luis Díaz quedaría dentro del top 10 finalista para ganar el Balón de Oro. El colombiano, que no hizo una gran Copa del Mundo, fue uno de los mejores jugadores de Europa y por eso quedaría en el puesto 8 del top 10 finalista.

El top 10 del Balón de Oro, según The Athletic

Según el medio estadounidense, así quedaría el top 10 del Balón de Oro con Harry Kane ganando el premio:

Harry Kane Michael Olise Lamine Yamal Kylian Mbappé Rodri Erling Haaland Kvicha Kvaratskhelia Luis Díaz Jude Bellingham Lionel Messi

El Balón de Oro se entrega el 26 de octubre. (Foto: GettyImages)

Que Luis Díaz supere a Lionel Messi sería toda una novedad, puesto que, aunque el colombiano hizo una gran temporada en Europa, Messi se mandó un Mundial histórico y casi vuelve a ser campeón. Es esa Copa del Mundo la que mete a Messi en la pelea por el trofeo.

Publicidad

Las estadísticas de Luis Díaz en la temporada anterior

En la temporada anterior con la camiseta de Bayern Múnich, Luis Díaz jugó un total de 51 partidos entre todas las competencias. Marcó 26 goles y dio 23 asistencias. Sus números llevaron al Bayern a ganar la Bundesliga y semifinales de la Champions League.

Encuesta¿Luis Díaz tuvo un mejor año que Messi? ¿Luis Díaz tuvo un mejor año que Messi? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: