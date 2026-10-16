Alexander Domínguez dejaría Liga de Quito por otro grande de LigaPro

Alexander Domínguez podría dejar Liga de Quito tras un fin de contrato y ahora lo ponen en otro grande de LigaPro para el 2027.

Alexander Domínguez podría cambiar de equipo para la próxima temporada en medio de las dudas sobre su continuidad en Liga de Quito. El arquero ecuatoriano no ha renovado su contrato y, mientras crecen los rumores sobre un posible final de ciclo en el cuadro albo, su nombre comienza a relacionarse con otro de los grandes del fútbol ecuatoriano.

El experimentado guardameta suena para convertirse en nuevo arquero de Barcelona SC, en lo que sería un auténtico camisetazo dentro de la LigaPro. Domínguez lleva más de diez años en el equipo capitalino.

La posible llegada de Domínguez estaría relacionada con el futuro de José David Contreras, quien podría dejar Barcelona SC si recibe una oferta del exterior. El arquero venezolano ha brillado durante sus dos años en el equipo torero y una eventual salida obligaría a la dirigencia a buscar un reemplazo titular.

Antes de ser vinculado con Barcelona SC, Domínguez ya había sonado para otros equipos. Entre los clubes mencionados aparecen Aucas y U.Católica además de los históricos uruguayos Nacional y Peñarol.

Sin embargo, la salida de Domínguez del conjunto albo todavía no está definida, el guardameta es uno de los referentes de la institución y la intención del club sería ofrecerle una renovación para mantenerlo en el plantel si es que hay acuerdo en lo económico.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Alexander Domínguez – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen