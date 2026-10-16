Sorpresa en LigaPro: Damián Díaz dejaría Barcelona por otro club en el 2027

Damián Díaz podría ser una de las sorpresivas salidas de Barcelona para la siguiente temporada rumbo a un grande de América.

El futuro de Damián Díaz podría dar un giro inesperado de cara a la temporada 2027 y es que cuando parecía que se iba a retirar en Barcelona SC, lo ponen ahora en otro equipo. El argentino podría fichar por un histórico de Argentina.

Sorpresivamente, el nombre de Damián Díaz comenzó a sonar como una posible incorporación de Independiente de Avellaneda, uno de los clubes históricos de Argentina. Según reveló Ufredo Borbor en el programa La Pepa Havoline, el futbolista estaría entre las opciones que se manejan para llegar al equipo argentino en 2027.

De acuerdo con el periodista, su fichaje sería un pedido de Carlos Alfaro Moreno en caso de que Claudio Gaudio gane las elecciones presidenciales de Independiente. El expresidente de Barcelona SC formaría parte del proyecto como director deportivo, y entre los refuerzos está el campeón 2012, 2016 y 2020 en Barcelona.

Actualmente, Damián Díaz tiene contrato vigente con Barcelona SC hasta diciembre de 2027. Desde su llegada, el argentino nacionalizado ecuatoriano ha sido una figura importante para el conjunto amarillo con Trobbiani como DT.

En caso de concretarse una negociación, la salida del Kitu podría dejarle alrededor de 400.000 dólares a Barcelona SC, tomando en cuenta el año restante de contrato y la edad del futbolista. La postura del club sería no venderlo, salvo que encuentren otro enganche.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

Publicidad

Damián Díaz ya jugó en un gigante de Argentina como Boca Juniors. Foto: TyC Sports.

En resumen