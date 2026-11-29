Segundo Castillo dejó Barcelona ya hace más de un año y el DT ecuatoriano podría volver a LigaPro para el 2027.

Ha pasado más de un año desde que Segundo Castillo dejó Barcelona SC en su primera experiencia como DT principal de la LigaPro. El entrenador ecuatoriano para el 2027 podría tener su revancha, según medios locales.

En información que apunta El Futbolero como exclusiva, Segundo Castillo es una de las opciones que tiene el Atlético FC para el puesto de DT en su retorno a la primera división.

El medio asegura también que el nexo entre el DT ecuatoriano y el recién ascendido equipo sería el jugador Fidel Martínez. El extremo, renovado para el próximo año, convencería al DT.

La información pierde algo de verosimilitud tomando en cuenta que no habría motivo para interrumpir el proceso del DT español Carlos Santamarina, el artífice del ascenso del equipo.

Segundo Castillo dejó Barcelona en junio del 2025 y desde ahí no ha tenido equipo, pese a los múltiples rumores y ofertas que el propio ‘Mortero’ contó en medios.

El paso de Segundo Castillo por Barcelona SC

En Barcelona SC tuvo su primera experiencia como DT principal tras más de tres ciclos como interino junto a Diego López, Ariel Holan, entre otros. Desde su salida se ha dedicado más a temas comerciales que deportivos.

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