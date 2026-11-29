Tras un irregular 2026, Barcelona y Emelec analizan un nuevo entrenador y ambos tendrían en carpeta al mismo DT para el próximo año.

Barcelona SC y Emelec compartieron otra vez tener un año irregular y muy por debajo de lo que demanda su historia, por eso ambos piensan en cambio de entrenador. Según la prensa local, ambos quieren al mismo DT para el siguiente año.

Norberto Araujo sumó el interés de Barcelona al ya conocido interés de Emelecb para el 2027. Según Radio Caravana, Barcelona también piensa en el DT argentino como recambio.

Mientras tanto, públicamente Norberto Araujo ha señalado que las negociaciones con SD Aucas avanzan pero no está cerrada su renovación. En lo económico, ambos clubes podrían pagarle más que en Aucas.

Norberto Araujo está cerrando una temporada destacada con Aucas, cerca de clasificarlo a Copa Libertadores y ya asegurado en Copa Sudamericana para el 2027.

Es el tercer grande que tiene a Norberto Araujo vinculado en rumores, si es que sale Gustavo Álvarez, los hinchas pidieron que Liga de Quito también haga el esfuerzo. Barcelona y Emelec ofertaron, de forma confirmada, también por Guillermo Sanguinetti este 2026.

Los otros nombres que sonaron como nuevos entrenadores de Emelec

Emelec busca nuevo entrenador y por ahora los primeros nombres que sonaron fueron Guillermo Sanguinetti y el argentino Claudio Úbeda, DT de Macará y ex DT de Boca Juniors.

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Norberto Araujo – LigaPro.

En resumen