Aucas dio la gran sorpresa de la jornada y terminó derrotando a Barcelona SC en el campeonato ecuatoriano. El ‘Papá’ mete a segunda jornada consecutiva un resultado clave para seguir pelando por entrar a la siguiente edición de la Copa Libertadores.

Con esta victoria contra Barcelona SC, Aucas deja ya a los amarillos sin ninguna chance de poder entrar a la siguiente Copa Libertadores. El ‘Ídolo’ cierra con este fracaso otro año para el olvido, como los últimos 5. En 2027 tendrán que jugar Copa Sudamericana.

La tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro

Aucas se afianzó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 60 puntos y lo complicó a Barcelona SC y a Liga de Quito. El ‘Papá’ se está quedando con el último cupo a Copa Libertadores al sumar ya 60 puntos y sacarle 3 a LDU y 7 a los amarillos.

Se debe recordar que ya solo hay un cupo en disputa para todos los equipos que quieren entrar a Copa Libertadores. Puesto que, IDV y Macará ya entraron al torneo, mientras que Católica también se aseguró su lugar por ser finalista de la Copa Ecuador.

¿Qué partidos le quedan a Aucas para entrar a Copa Libertadores?

A todos los equipos del primer hexagonal de campeonato, les quedan 2 partidos. Ahora mismo Aucas tiene en sus manos entrar a la siguiente Copa Libertadores, y estos son los encuentros que debe jugar:

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Aucas vs Católica

Macará vs Aucas

En síntesis: