El entrenador Martín Anselmi aún no olvida su paso por el fútbol ecuatoriano y en horas recientes trasciende que nuevamente piensa en uno de sus ex dirigidos de Independiente del Valle para el Cruz Azul de México. No fue la gran figura pero el argentino quiere nuevamente a un ex delantero.

Según detallan portales en México, el delantero Marcelo Moreno Martins es una de las opciones que maneja el Cruz Azul para el 2024. El boliviano se encuentra como jugador libre tras dejar la LigaPro.

Cruz Azul busca un nuevo delantero con premura tras la lesión de Gabriel Fernández en su rodilla, la misma que lo mantendrá lejos de los terrenos de juego durante varios meses.

Con el torneo ya empezado y varios mercados de fichajes sobre el cierre, el club mexicano deberá apuntar a jugadores libres para poder reforzarse. En caso de que se de será el segundo ex IDV que lleva a México tras Lorenzo Faravelli.

No es el único club que aparece en la mesa de Marcelo Moreno Martins, otros equipos como Universitario de Perú y Liverpool de Uruguay lo sondearon en la presente ventana de transferencias.

El otro delantero de Independiente del Valle que sondeó Cruz Azul

Cruz Azul también contactó a inicios de año a Lautaro Díaz de Independiente del Valle, sin embargo no estaban dispuestos a pagar su cláusula de salida de 5 millones de dólares.

Las estadísticas de Marcelo Moreno Martins en Independiente del Valle

En la temporada 2023 Marcelo Moreno Martins registró participación en 28 partidos con Independiente del Valle, entre la LigaPro y la Copa Libertadores. El delantero solo pudo anotar 4 goles y no dio ninguna asistencia. En la mayoría de los partidos entró desde el banco de los suplentes.