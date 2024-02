Barcelona SC aún no cierra su mercado de transferencias para la siguiente temporada pero antes de pensar en refuerzos tendrá que cerrar la salida de algunos elementos que no están en planes. Este domingo se dio a conocer que hay tres futbolistas que no cuentan para el DT Diego López.

El periodista Ronald Vinces dio a conocer que Barcelona SC le busca club al volante Luis Arce, así como a los delanteros Fidel Martínez y Jonathan Bauman. Este último con mayor prioridad para liberar cupo y concretar la búsqueda de otro refuerzo extranjero.

Luis Arce vino en el 2023 a Barcelona SC tras una gran temporada con el Macará de Ambato, sin embargo con la presencia de Leonai Souza, Jesús Trindade y Fernando Gaibor perdió espacio y ahora con el fichaje de Dixon Arroyo definitivamente no jugará.

Fidel Martínez vino de un 2023 sin minutos, sin embargo la directiva le renovó por un año más y ahora tendrán que rescindirle o venderlo. Jonathan Bauman por su parte alternó entre alternante y titular pero no pudo repetir el nivel de Mushuc Runa o Independiente del Valle.

En el caso de los dos delanteros, tanto Junior de Colombia como Universitario de Perú los sondearon pero ambos elementos rechazaron las ofertas. En caso de que no acepten, BSC no podría contratar un extremo o delantero más.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2024

Barcelona SC por el momento ha confirmado las contrataciones de William Vargas, Dixon Arroyo, Mathias Suárez, Aníbal Chalá y Franklin Guerra. Muchos de ellos debutaron ya en el amistoso ante Sporting Cristal.

Los delanteros que buscó Barcelona SC

El nombre de Djorkaeff Reasco dista mucho de las opciones que sonaron en un principio. Futbolistas como Felipe Caicedo, Hulk, Alexandre Pato entre otros fueron los que sonaron en primer lugar.