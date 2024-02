Uno de los jugadores de Emelec que puede salir para la próxima temporada es el joven volante tricolor, Tommy Chamba. El futbolista ecuatoriano sería pretendido por un equipo de la MLS y para esta salida el equipo azul estaría pidiendo una importante suma a cambio del pase.

Tommy Chamba llegó a Emelec a comienzos de la temporada 2023, como uno de los talentos más importantes del fútbol ecuatoriano y con mayor proyección para los siguientes años. No pudo ser titular en el club y no tuvo muchos minutos, no obstante, el ‘Bombillo’ solo lo dejaría salir a cambio de 1 millón de dolares y por un porcentaje del pase.

Las ofertas que llegarían para Tommy Chamba serían de la MLS, no obstante, aún no hay propuesta concreta sobre el escritorio del equipo azul. El joven volante sigue entrenando con normalidad en el primer equipo y ha sumado minutos en la pretemporada.

Desde Emelec estarías dispuestos a que Chamba se vaya, después del importante mercado de fichajes que han hecho en este 2024. Jugadores como Ricaurte o Noboa tomarían el lugar del joven ecuatoriano y podrían asumir un rol titular y de recambio en el once.

En la temporada 2023 Tommy Chamba incluso sumó minutos con el equipo de Ecuador en Mundial Sub-20. Este 2024 se ve como un año en el que el jugador puede explotar sus mejores cualidades, sin embargo, todo parece tomar un rumbo para que esto sea lejos de Emelec.

Las estadísticas de Tommy Chamba en el 2023 con Emelec

En esta temporada Tommy Chamba sumó participación con la camiseta de Emelec en 21 partidos entre las dos etapas de la LigaPro y de la Copa Sudamericana. No obstante, solo fue titular en 4 encuentros a lo largo de todo el año. No marcó goles y solo dio una asistencia.

¿Hasta cuándo tiene contrato Tommy Chamba con Emelec?

Tommy Chamba fue comprado en Emelec a inicios de 2023 a cambio de casi 200.000 dólares que se le pagaron a Orense. El futbolista ecuatoriano al ser uno de los jugadores con más proyecto se mudó al equipo azul con un contrato hasta finales de 2026.

Las salidas de Emelec para la temporada 2024

El nombre de Tommy Chamba se podría unir a la larga lista de jugadores que han dejado el equipo azul para este nuevo curso. Los elementos que dejaron de ser parte de Emelec son: Michael Carcelén, Bryan Angulo, Diego García, Aníbal Chalá, Samuel Sosa, Alexis Zapata, Bleiner Agrón, Carlos Villalba, José Francisco Cevallos y Miller Bolaños.