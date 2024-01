Barcelona SC ya no dudó y compró el pase de Janner Corozo

Barcelona SC tuvo en Janner Corozo a uno de sus mejores jugadores durante la temporada 2023. El extremo ecuatoriano fue uno de los más regulares en ataque y había dejado el club en este 2024, tras terminar su cesión. Grupo Pachuca (dueño de su pase) lo estaba probando en León, pero finalmente ha decidido venderlo.

Janner Corozo sonó durante este mercado de transferencias para regresar al país y jugar con la camiseta de Emelec, no obstante, dicha negociación no avanzo. Ahora, Barcelona SC no espero a que se lo puedan quitar y finalmente ha decidido comprar su pase y darle un contrato por 4 temporadas, según informó Christian Carrasco.

La vinculación de Janner Corozo a Barcelona SC sería anunciada en las próximas horas y el extremo ecuatoriano finalmente se unirá al equipo amarillo en su pretemporada en Argentina. Este fichaje también se daría ante la imposibilidad de no contar Romario Ibarra, quien estaba siendo buscado por los amarillos en el mercado.

Barcelona SC sigue armando su plantilla para 2024. El equipo de Diego López ya tiene confirmados y anunciados a 2 fichajes para su defensa; Aníbal Chalá y Alex Rangel. En las próximas horas se daría el anuncio oficial de la llegada de Matías Suárez y Janner Corozo.

Asimismo, Barcelona SC también ha anunciado las renovaciones de jugadores titulares en el equipo de Diego López. El ‘Ídolo’ confirmó que Leonai Souza y Fernando Gaibor ampliaron su vínculo con los amarillos para este nuevo año manteniendo así una base muy importante.

¿Cómo fue el 2023 de Janner Corozo con Barcelona SC?

Janner Corozo fue uno de los principales goleadores de Barcleona SC en este 2023 y también uno de los pocos atacantes que no se perdió partidos por las lesiones. El extremo ecuatoriano jugó 35 partidos, entre las dos etapas de la LigaPro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Anotó 6 goles y dio 7 asistencias.

¿Qué fichajes tiene Barcelona SC para 2024?

Para la temporada 2024 Barcelona SC ha anunciado a Aníbal Chalá y Alex Rangel. Pero también estarían ya cerrados otros fichajes como: Matías Suárez, Janner Corozo y Jhonnier Chalá. El club también estaría interesado en otros jugadores del extranjero que podrían ser confirmados en los próximos días.

Los torneos que jugará Barcelona SC en el 2024

En este 2024, Barcelona SC jugará varios torneos como: Copa Libertadores, Copa Ecuador, LigaPro y Supercopa Ecuador. En todos estos campeonatos los amarillos apuestan por ser protagonistas y pelear el título ante rivales muy importantes, por lo cual, busca varios fichajes de jerarquía para su plantilla.