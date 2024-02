Este lunes 5 de febrero de 2023 se informó que el flamante fichaje de Liga de Quito, Miguel Parrales, tendría una lesión muscular. En el último partido amistoso ante Imbabura, quien fuera el goleador de la LigaPro con Guayaquil City en el 2023 salió por una molestia.

Fabián Gallardo revela que Miguel Parrales será sometido a una resonancia magnética por una posible rotura fibrilar mínima. El nueve ecuatoriano no pudo terminar ante Imbabura en el pasado amistoso y ahora podría tener su primera lesión desde que es nuevo jugador de Liga de Quito.

El fichaje de Miguel Parrales por un grande de la LigaPro en este 2024 se terminó alargando más de lo esperado, y el delantero ecuatoriano no pudo comenzar la pretemporada con normalidad, en ningún equipo. En su llegada a Liga de Quito estuvo entrenado por separado, y ahora el apartado físico le pasaría factura.

Desde Liga de Quito no se ha informado qué tipo de lesión sufre el delantero, no obstante, en el equipo blanco existe tranquilidad ante tal situación y se espera que el delantero no esté de baja por mucho tiempo. La LigaPro también alargo su fecha de comienzo hasta inicios de marzo.

No obstante pensando en la Recopa Sudamericana para Liga de Quito no deja de ser preocupante no contar con Miguel Parrales. La posible baja del ecuatoriano deja solo a Jan Hurtado como opción para medirse a Fluminense en el partido de ida del próximo 22 de febrero.

Los números goleadores de Miguel Parrales en el 2023

En la temporada 2023, Miguel Parrales se convirtió en el máximo goleador de la LigaPro con la camiseta de Guayaquil City. En la pasada LigaPro el ecuatoriano convirtió 16 goles en 26 partidos, aunque su promedio bajó para la segunda etapa del campeonato, donde apenas hizo 3 goles y su equipo lo acabó padeciendo pues perdió la categoría.

Los refuerzos de Liga de Quito para la temporada 2024

Para esta nueva temporada Liga de Quito estuvo más centrado en mantener la base de jugadores campeones de la LigaPro y Copa Sudamericana, por lo cual, todavía no hay un fichaje destacado o que “rompa el mercado”. Los jugadores que han llegado al club son: Miguel Parrales, Gonzalo Valle, Gabriel Villamil, Luis Estupiñán, Andrés Zanini y se concretó el regreso de Joseph Espinoza.