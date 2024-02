Liga de Quito pudo fichar a un ex jugador de Real Madrid

Este lunes 5 de febrero de 2024 se supo que Liga de Quito tuvo la posibilidad de hacerse con los derechos de un ex jugador del Real Madrid para esta nueva temporada en la LigaPro y en la Copa Libertadores. No obstante, los ‘Albos’ finalmente rechazaron al futbolista y no irán por su fichaje.

Según la información de Mr. Offsider a Liga de Quito le ofrecieron el fichaje del ex jugador de Real Madrid y campeón de Champions League, Jesé Rodríguez. Los ‘Albos’ analizaron la oferta y finalmente decidieron no ficharlo para esta nueva temporada.

Jesé Rodríguez está buscando nuevo equipo en el fútbol sudamericano, tras su breve paso por Coritiba. El futbolista ya ha sido ofrecido en varios equipos del continente, incluso estuvo cerca de llegar a César Vallejo en Perú, pero finalmente también se cayó su fichaje y ahora se repite el caso en Ecuador.

Hace varios años ya Jesé Rodríguez ha venido teniendo diferentes caídas en su carrera. Tras su salida del Real Madrid, nunca más pudo volver a acoplarse en el fútbol de élite. Los últimos 3 meses de 2023 firmó un contrato a corto plazo con el Coritiba de Brasil y ahora nuevamente se volvió a quedar sin equipo. Liga de Quito sigue buscando un delantero en el mercado del fichajes.

Asimismo, Liga de Quito también descarto el posible fichaje de un histórico delantero sudamericano como Marcelo Moreno Martins, quien ya pasó en Ecuador con la camiseta de Independiente del Valle y quien sí estaría muy interesado en jugar para Liga de Quito en esta nueva temporada.

Los números de Jesé Rodríguez en el 2023

Tras su gran irrupción en el Real Madrid, Jesé Rodríguez sufrió una fuerte lesión en su rodilla en 2014 y nunca regresó a ser el mismo. En este 2023 apenas sumó 6 partidos con el Coritiba en 3 meses y solo anotó 1 gol. A sus 30 años no tiene equipo desde inicios de enero de 2024.

Los jugadores que fichó Liga de Quito para la temporada 2024

Tras ganar la Copa Sudamericana y la LigaPro en el 2023, Liga de Quito optó por centrarse en mantener la base y reforzar ciertas posiciones específicas. Además, el club también se demoró en fichar por su situación administrativa. Los jugadores que han llegado al club son: Miguel Parrales, Gonzalo Valle, Gabriel Villamil, Luis Estupiñán, Andrés Zanini y concretó el regreso de Joseph Espinoza.

Las bajas de Liga de Quito para esta nueva temporada

Aunque se mantuvo una base importante de jugadores, Liga de Quito también dejó ir a elementos muy titulares e importantes en su once. El club no contará para esta nueva temporada con: Renato Ibarra, Mauricio Martínez y Paolo Guerrero. Además, también se marchó el entrenador campeón Luis Zubeldía. De ahí que, ante las bajas de jugadores se les ofrezca al club a Jesé Rodríguez.