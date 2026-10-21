Barcelona se movió rápido y fichó a una de las figuras de LigaPro

Barcelona SC sigue buscando refuerzos para evitar repetir la irregular temporada que viene realizando y rápidamente se habría movido para asegurar la llegada de una de las figuras de la LigaPro. El Ídolo ya planifica el próximo año y un goleador del campeonato estaría cerca de ser amarillo.
Se trata de Edison Mero, quien sería nuevo refuerzo de Barcelona SC para la temporada 2027, según el periodista ‘Nene’ Espín. El delantero dará el salto a un grande luego de tres temporadas con los ‘Ciudadanos’.
Mero fue uno de los principales referentes ofensivos de Guayaquil City, con un registro de 13 goles y cuatro asistencias en 33 partidos. Sus números también despertaron el interés de otros equipos ecuatorianos, entre ellos Emelec y Liga de Quito.
La posible incorporación del delantero también abre una interrogante sobre la planificación ofensiva del Ídolo, sobre si Barcelona tendrá tres delanteros en su plantilla. Tomás Rodríguez y Darío Benedetto fueron los delanteros del cierre de año y el segundo acaba contrato en diciembre.
Barcelona SC tendría otras posiciones prioritarias para reforzar de cara a 2027. El club buscaría un arquero, un defensa, un enganche y un extremo, con especial atención al arco ante la posible salida de José David Contreras.
Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027
Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.
En resumen
- Barcelona SC concretó un movimiento relámpago en el mercado de transferencias al asegurar el fichaje de una de las máximas figuras del campeonato ecuatoriano en este 2026.
- La directiva del ‘Ídolo’ actuó con rapidez para ganarle la pulseada a otros competidores, incorporando a un futbolista de probado desequilibrio individual y rendimiento superlativo en el torneo local.
- El sorpresivo anuncio sacude el tablero de la LigaPro, desatando una ola de ilusión entre la afición torera y abriendo interrogantes sobre el impacto inmediato que tendrá su jerarquía en el Estadio Monumental.