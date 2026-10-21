Barcelona se movió rápido y fichó a una de las figuras de LigaPro

Barcelona SC tendría fichado a una de las figuras de LigaPro para la siguiente temporada, pero podría enfrentar salidas importantes.

Barcelona SC sigue buscando refuerzos para evitar repetir la irregular temporada que viene realizando y rápidamente se habría movido para asegurar la llegada de una de las figuras de la LigaPro. El Ídolo ya planifica el próximo año y un goleador del campeonato estaría cerca de ser amarillo.

Se trata de Edison Mero, quien sería nuevo refuerzo de Barcelona SC para la temporada 2027, según el periodista ‘Nene’ Espín. El delantero dará el salto a un grande luego de tres temporadas con los ‘Ciudadanos’.

Mero fue uno de los principales referentes ofensivos de Guayaquil City, con un registro de 13 goles y cuatro asistencias en 33 partidos. Sus números también despertaron el interés de otros equipos ecuatorianos, entre ellos Emelec y Liga de Quito.

La posible incorporación del delantero también abre una interrogante sobre la planificación ofensiva del Ídolo, sobre si Barcelona tendrá tres delanteros en su plantilla. Tomás Rodríguez y Darío Benedetto fueron los delanteros del cierre de año y el segundo acaba contrato en diciembre.

Barcelona SC tendría otras posiciones prioritarias para reforzar de cara a 2027. El club buscaría un arquero, un defensa, un enganche y un extremo, con especial atención al arco ante la posible salida de José David Contreras.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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En resumen