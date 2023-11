Este martes 7 de noviembre de 2023 se confirmó que Emelec ha recuperado a uno de sus jugadores ausentes de los últimos entrenamientos. Bryan Angulo ha decidido regresar a los trabajos con el equipo. En medio de los rumores de una posible rescisión de contrato y a poco también del Clásico del Astillero.

Bryan Angulo se ausentó de los últimos entrenamientos de Emelec y a su actividad en redes sociales también se unió la información de que el futbolista analizaba la posibilidad de rescindir el contrato. El nueve finalmente ha regresado a entrenar con el club.

‘Cuco’ Angulo fichó por Emelec en este 2023, tras un largo paso por el fútbol internacional que incluso lo llevó a ser parte de la Selección de Ecuador en las Eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022. El nueve no ha tenido el mejor año producto de las lesiones y de sus reiteradas ausencias en partidos y entrenamientos por actos de indisciplina. Tan malo fue su rendimiento que todavía no ha marcado ni un solo gol con el ‘Bombillo’.

Finalmente en medio de una posible rescisión de contrato, el ‘Cuco’ ha regresado a trabajar y está a disposición de Hernán Torres para el siguiente partido contra Barcelona SC, en el Clásico del Astillero. Aunque puede que el mismo no sea tomado en cuenta como titular asomaría como una alternativa en el banco de suplentes.

En estos próximos días, Emelec también espera solucionar la situación de sus otros dos jugadores indisciplinados y si estos vuelven a jugar o definitivamente quedan seperados del club. Miller Bolaños y Michael Carcelén no han regresado a los trabajos con el club.

¿Bryan Angulo rescinde su contrato con Emelec?

El ‘Cuco’ tiene contrato con Emelec hasta finales de 2024. El delantero no ha tenido un buen año y buscaría rescindir su contrato de cara al siguiente curso, sin embargo, en el club no ven a esta posibilidad como la definitiva y esperan seguir conversando con el representante y el jugador para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Bryan Angulo es uno de los últimos campeones con el ‘Bombillo’.

¿Jugará el Clásico del Astillero vs Barcelona SC?

Justamente Bryan Angulo ha regresado a los entrenamientos con Emelec a poco del Clásico del Astillero vs Barcelona SC; en este encuentro los azules necesitan los tres puntos para soñar con entrar a Copa Sudamericana. Hasta el momento, el nueve titular para Hernán Torres ha sido Jaime Ayoví, quien fue titular en todos los encuentros que estuvo disponible.

Hernán Torres ya lo ha dejado fuera de varios partidos

El DT de Emelec, Hernán Torres, ya lo ha dejado a Bryan Angulo fuera de varios partidos importantes, incluso cuando no tenía recambios importantes en ataque. El entrenador colombiano no lo llevó a Perú para el partido contra Sporting Cristal por un acto de indisciplina, de ahí que, el regreso a los entrenamientos no le asegura al ‘Cuco’ tener minutos ante Barcelona SC.