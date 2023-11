Emelec se medirá a Barcelona SC en una nueva edición del Clásico del Astillero el próximo domingo 12 de noviembre de 2023. Para este encuentro es muy probable que el equipo azul llegue con la baja de Bryan ‘Cuco’ Angulo, Miller Bolaños y Michael Carcelén, sin embargo, también se podría sumar otra.

Según los últimos informes de Javier Ruiz, Alexis Zapata presentó molestias en el último entrenamiento producto también de problemas físicos en su último partido ante Guayaquil City, y se espera que logre recuperarse para llegar bien al Clásico del Astillero. El jugador colombiano ha vuelto muy bien de su lesión y es uno de los fijos en el once de Hernán Torres.

En los últimos partidos, Alexis Zapata ha comenzado como titular en Emelec y desde que Miller Bolaños se ausentó de los entrenamientos azules, el 10 colombiano ha sido el dueño de la mitad de la cancha. Hernán Torres confía mucho en el desempeño del jugador.

Ante Guayaquil City, Hernán Torres decidió cambiar a Zapata sobre el minuto 69′, algo no muy común, se vio al 10 salir con alguna molestia. Alexis venía de jugar los últimos 90 minutos contra Universidad Católica, hace dos jornadas, donde también terminó anotando el gol de la victoria para el ‘Bombillo’.

Una posible lesión de Alexis Zapata previo al Clásico del Astillero sería un problema muy complicado para Emelec y Hernán Torres. El volante colombiano ha dotado al equipo azul de grandes características ofensivas que también le han dado un mejor juego en ataque al equipo ‘Eléctrico’.

Otra importante baja para Emelec

Si Alexis Zapata no logra llegar bien al Clásico del Astillero, Emelec tendría cuatro bajas muy importantes para este partido. Byran Angulo y Michael Carcelén no han entrenado y es probable que no solo no jueguen en el Clásico sino que tampoco continúen en Emelec. Mientras que, Miller Bolaños también está separado del equipo, aunque los jugadores quieren que vuelva para el encuentro vs Barcelona SC.

¿Quién podría reemplazar a Alexis Zapata?

Si se confirma que Alexis Zapata no puede jugar el próximo partido con Emelec y Miller Bolaños no ha salido de su castigo; a Hernán Torres no le sobran opciones en el banco de suplentes. Tommy Chamba sería la primera opción por posición natural, sin embargo, el DT también se podría inclinar por un cambio de estrategia donde se busque otro esquema para enfrentar a Barcelona SC.

Alexis Zapata y su calvario con las lesiones

El 10 es uno de los jugadores que más se ha ganado el cariño de Emelec en los últimos años, sin embargo, desde la final de la LigaPro en el 2021 que no ha podido volver a su mejor nivel. El talentoso volante ha tenido que lidiar con complicadas lesiones que lo han dejado fuera de la cancha por varios meses. El colombiano termina contrato a finales de este 2023.