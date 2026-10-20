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Ascenso Nacional

Despiden al jugador que agredió con una piedra al árbitro en el Ascenso Nacional

En el Ascenso Nacional se dio una de las imágenes más lamentables con un jugador lanzando un piedrazo a un árbitro.

La sanción para el jugador que agredió con un piedrazo al árbitro.
© Captura de pantalla/ Edit BVLa sanción para el jugador que agredió con un piedrazo al árbitro.

El fútbol ecuatoriano nuevamente quedó muy sacudido después de otra lamentable imagen del Ascenso Nacional. En el partido de Río Aguarico FC y Ciudad de Yantzaza, un jugador del Yantzaza lanzó un piedrazo al juez de línea. Esto le provocó una fractura facial al jugador.

El club despidió al futbolista

Con un contundente comunicado, el Club Deportivo Ciudad de Yantzaza emitió un comunicado pidiendo disculpas al gremio arbitral: “Expresa sus más sinceras disculpas a nuestra afición, al público presente y a la terna arbitral por el incidente suscitado durante el encuentro deportivo disputado este fin de semana“, empieza el comunicado.

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Posteriormente, el equipo aclaró que el jugador ya no forma parte del club. “Una vez identificado el responsable de este lamentable hecho, la institución tomó la decisión de separarlo de manera inmediata, por lo que ya no forma parte de nuestro club. Reafirmamos así nuestro compromiso con los valores, la disciplina y el respeto que deben prevalecer en el deporte”, sentenció el equipo.

Esta insólita acción del jugador mandó al asistente al hospital y aunque su estado es estable, el juez tendrá que hacer un largo proceso de recuperación. Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol todavía no se ha confirmado si hay una sanción ejemplar para el jugador.

¿Qué categoría es el Ascenso Nacional en Ecuador?

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Ahora mismo el Ascenso Nacional en Ecuador sería la tercera categoría después de la LigaPro Serie A y Serie B. Hay un gran debate sobre si esta división es considerada como “profesional”.

En síntesis:

  • Un jugador de Ciudad de Yantzaza provocó una fractura facial al juez de línea.
  • Ciudad de Yantzaza despidió de forma inmediata al futbolista agresor tras el incidente.
  • La Federación Ecuatoriana de Fútbol evalúa sancionar al agresor en el Ascenso Nacional.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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