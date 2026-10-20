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William Pacho

VIDEO | William Pacho se “jugó la vida” con una espectacular salvada ante el FC Barcelona

El central ecuatoriano se mandó una espectacular salvada en la Champions League para salvar al PSG contra el FC Barcelona.

La arriesgada jugada de William Pacho ante el FC Barcelona
© GettyImages/ Edit BVLa arriesgada jugada de William Pacho ante el FC Barcelona

Este martes 20 de octubre de 2026, William Pacho se mandó una de las mejores salvadas de la Champions League para defender el arco de su PSG. El ecuatoriano viene brillando contra el FC Barcelona y hasta “dejó la cara” para evitar un gol de los catalanes.

La salvada de William Pacho ante el FC Barcelona

El central ecuatoriano estuvo muy listo para evitar un gol de Fermín, que hubiera sido el empate. El jugador ecuatoriano se arrojó de cabeza y hasta recibió un patazo en la cara para que no le marquen a su equipo. Tuvo que ser atendido poco después.

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Esta acción de William Pacho ejemplifica porque hoy en día es uno de los mejores defensas del mundo. El tricolor es un muro para los campeones de la Champions y aunque le toca cubrir mucho espacio, se las ingenia para estar en todo lado y anular a los atacantes.

Los jugadores de PSG pidieron roja para Fermín por lo imprudente de la entrada, sin embargo, el árbitro no sacó nada y el VAR no llamó. El ecuatoriano tuvo que ser atendido en cancha y salir 1 minuto dejando a su equipo con 10 y casi le empatan.

Pacho anuló a Yamal y Raphinha

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Durante el partido, también William Pacho anuló a dos grandes jugadores como Lamine Yamal y Raphinha. Incluso en el final del partido, el brasileño le quiso hacer una jugada de regate con elástica y terminó mandando la pelota afuera, mientras el ecuatoriano ni se inmutó.

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Datos clave:

  • William Pacho salvó de cabeza un gol de Fermín ante FC Barcelona en Champions.
  • PSG pidió tarjeta roja para Fermín tras el golpe en el rostro a Pacho.
  • William Pacho anuló a Lamine Yamal y Raphinha durante la victoria del París Saint-Germain.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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