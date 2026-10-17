Didier Drogba, leyenda de Chelsea, le puso este apodo a Moisés Caicedo

Al ecuatoriano le caen elogios tras regresar a jugar con Chelsea y marcar diferencias en la Premier.

Moisés Caicedo sigue siendo uno de los jugadores más importantes de Chelsea en esta temporada. El ecuatoriano regresó, tras varias semanas lesionado, y pudo ya marcar una diferencia en la mitad de la cancha del equipo ‘Blue’. Por lo cual, Drogba salió a ponerle un apodo.

Drogba es una de las leyendas más importantes en la historia de Chelsea, y el campeón de la Champions ahora le mandó un emotivo mensaje al jugador ecuatoriano. Destacando como su gran nivel ayuda a todo el equipo a mejorar su rendimiento.

“Desde que volvió, puedes ver la diferencia en cómo juega este equipo. Xabi necesita control en el mediocampo. Necesita a alguien que pueda recibir el balón bajo presión, romper ataques y luego iniciar el siguiente movimiento de inmediato. Caicedo le ha dado eso”, comentó el ex delantero.

Por otro lado, también Drogba le puso a Moisés Caicedo el apodo de “mediocampista de élite”. El marfileño considera que es el ecuatoriano el responsable de que también sus compañeros puedan mejorar. “Eso es lo que hace un mediocampista de élite. No solo juega su propia posición. Hace que los jugadores a su alrededor sean mejores. Cuando está en forma y juega con esta intensidad, el Chelsea se ve equilibrado”, sentenció Drogba.

Xabi Alonso también está muy feliz con Moisés Caicedo. (Foto: GettyImages)

Se espera que Moisés Caicedo pueda volver al tope de lo físico y a jugar muy pronto con Chelsea, puesto que, el ecuatoriano se lesionó a inicios de temporada y eso afectó a su nivel. También en noviembre podría volver a jugar con la Selección de Ecuador.

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¿Cuándo juega de nuevo Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo volverá a jugar con Chelsea el próximo sábado, 24 de octubre. En ese encuentro, el volante ecuatoriano y su equipo se enfrentan a Tottenham en un clásico de la Premier League. El encuentro también se podrá ver por la señal de Disney+.

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