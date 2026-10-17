Sorpresa: Marcelo Gallardo tendrá estos nuevos convocados en la Selección de Ecuador

Los nuevos convocados que llegarían a la Selección de Ecuador para jugar en el mes de noviembre.

Este sábado 17 de octubre de 2026 se reveló que Marcelo Gallardo ya piensa en nuevos convocados para la Selección de Ecuador de cara al mes de noviembre. El equipo nacional jugará dos amistosos, uno contra Bolivia en Quito y otro contra Costa Rica en Guayaquil.

Para estos partidos se reveló que Marcelo Gallardo contaría con varios jugadores del fútbol ecuatoriano, según reveló Mr.OFF. Que Ecuador juegue sus partidos en el país justamente apuntan a eso, a que Gallardo convocaría a varios jugadores de la LigaPro para este proceso.

El entrenador ya ha estado en diferentes partidos amistosos viendo a jugadores y equipos del fútbol ecuatoriano. Los primeros partidos que estuvo observando fueron los de Independiente del Valle, Liga de Quito y también estuvo con los partidos de Barcelona SC.

Algunos de los jugadores de LigaPro que podría estar siguiendo Marcelo Gallardo y que militan en la LigaPro son: Layan Loor, Daikol Romero, Michael Estrada, Johan García, Janner Corozo, entre otros, que vienen marcando la diferencia a nivel local.

Los amistosos de Ecuador en noviembre. (Captura de pantalla)

Se espera que la nueva lista de convocados de la LigaPro que tendría Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador se revele a finales del mes de octubre e inicios del mes de noviembre. Estos serán también los últimos amistosos que jugará Ecuador en 2026.

Publicidad

El calendario de los partidos de Ecuador

Así quedó el calendario de los partidos de la Selección de Ecuador para jugarse en el mes de noviembre:

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre)

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre)

Encuesta¿Merecen los jugadores de LigaPro ser convocados con Ecuador? ¿Merecen los jugadores de LigaPro ser convocados con Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Marcelo Gallardo citará a jugadores de la LigaPro para la Selección de Ecuador.

de la LigaPro para la Selección de Ecuador. Ecuador enfrentará a Costa Rica el 13 de noviembre y a Bolivia el 17.

el 13 de noviembre y a Bolivia el 17. La lista de convocados para la Selección de Ecuador se revelará a inicios de noviembre.