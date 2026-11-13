Dónde ver Ecuador vs. Costa Rica HOY por la fecha FIFA de noviembre

La Selección de Ecuador regresa a la actividad con su doble fecha FIFA de amistosos de noviembre, la ‘Tri’ enfrentará a Costa Rica en el Olímpico Atahualpa de Quito.
En Ecuador hay expectativa por el partido y los aficionados lo podrán seguir sin costo. Esto será el segundo turno de amistosos para Marcelo Gallardo tras la gira en Asia.
¿Dónde ver gratis Ecuador vs. Costa Rica en TV y streaming online?
En Ecuador, el amistoso entre Ecuador y Costa Rica se podrá ver gratis por televisión abierta a través de Teleamazonas, también vía online por su canal de YouTube, página web y hasta su Tik Tok.
En Costa Rica, el juego estará disponible en Repretel, Teletica y TDMAX. En Estados Unidos, el partido se podrá ver a través de Fanatiz, que también transmitirá el siguiente encuentro de La Tri ante Bolivia.
¿A qué hora juegan Ecuador vs. Costa Rica? Día y horario del partido amistoso
- Día: Viernes 13 de noviembre de 2026
- Estadio: Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador
- Horario: 18:00 de Costa Rica; 19:00 de Ecuador, Este de USA, Colombia y Perú; 21:00 de Argentina
Ecuador juega en Casa Blanca desde el 2018. Foto: Getty
En resumen
- Cita en el Coloso del Batán: La Selección de Ecuador sale a escena este viernes 13 de noviembre para medirse ante Costa Rica en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito (19:00 hora local), marcando la segunda ventana de amistosos internacionales bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo tras la reciente gira asiática.
- Transmisión abierta y multiplataforma gratuita: Para alegría de la afición en territorio ecuatoriano, el encuentro podrá disfrutarse sin costo alguno por señal abierta a través de Teleamazonas, además de contar con transmisión digital en vivo mediante su canal oficial de YouTube, su sitio web e incluso su cuenta de TikTok.
- Cobertura internacional para la legión: Fuera del país, el duelo ante el combinado centroamericano estará disponible en Costa Rica a través de Repretel, Teletica y TDMAX (18:00 hora tica), mientras que los hinchas residentes en Estados Unidos podrán seguir las acciones en directo por la plataforma Fanatiz.