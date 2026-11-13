Dónde ver Ecuador vs. Costa Rica HOY por la fecha FIFA de noviembre

La Selección de Ecuador enfrentará a Costa Rica en un nuevo amistoso internacional de fecha FIFA y hay varias opciones para verlo.

La Selección de Ecuador regresa a la actividad con su doble fecha FIFA de amistosos de noviembre, la ‘Tri’ enfrentará a Costa Rica en el Olímpico Atahualpa de Quito.

En Ecuador hay expectativa por el partido y los aficionados lo podrán seguir sin costo. Esto será el segundo turno de amistosos para Marcelo Gallardo tras la gira en Asia.

¿Dónde ver gratis Ecuador vs. Costa Rica en TV y streaming online?

En Ecuador, el amistoso entre Ecuador y Costa Rica se podrá ver gratis por televisión abierta a través de Teleamazonas, también vía online por su canal de YouTube, página web y hasta su Tik Tok.

En Costa Rica, el juego estará disponible en Repretel, Teletica y TDMAX. En Estados Unidos, el partido se podrá ver a través de Fanatiz, que también transmitirá el siguiente encuentro de La Tri ante Bolivia.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Costa Rica? Día y horario del partido amistoso

Día: Viernes 13 de noviembre de 2026

Estadio: Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador

Horario: 18:00 de Costa Rica; 19:00 de Ecuador, Este de USA, Colombia y Perú; 21:00 de Argentina

Ecuador juega en Casa Blanca desde el 2018. Foto: Getty

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En resumen