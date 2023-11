La Selección de Ecuador sacó un empate muy criticado contra la Selección de Venezuela por la fecha 5 de las Eliminatorias. ‘La Tri’ suma su segundo empate consecutivo y las críticas contra el entrenador no han parado, puesto que, sigue sin mostrar una idea de juego que mejore lo que se ha venido haciendo en los últimos meses.

Félix Sánchez sorprendió desde el esquema con el que salió a enfrentar a Venezuela, con Piero Hincapié con lateral y con un solo delantero como Kevin Rodríguez. Sin embargo, el DT pide que se valore el punto conseguido: “El punto aquí es muy difícil de conseguir, creo que somos la primera selección que lo conseguimos. Queríamos llevarnos los tres puntos, no ha podido ser, nos hemos llevado uno que lo valoramos positivamente también”, comentó el estratega en rueda de prensa.

Este empate es el segundo consecutivo que suma la Selección de Ecuador; ‘La Tri’ venia de empatar 0x0 también contra Colombia y apenas sumó 3 contra Bolivia con un gol en los minutos finales. El equipo nacional se ubica sexto en la tabla de posiciones con apenas 5 puntos.

Los aficionados han cuestionado y mucho a Félix Sánchez después de este partido. El estratega no muestra una mejoría en el juego de Ecuador y desde su llegada en 5 partidos oficiales apenas se han conseguido dos victorias (vs Uruguay en Quito y vs Bolivia en La Paz).

La presentación de Ecuador ante Venezuela ha preocupado y mucho a los hinchas, puesto que, a lo largo de los 90 minutos solo logró 1 remate al arco, que fue el Cifuentes sobre el final del segundo tiempo. Por varios tramos se vio superado por la ‘Vinotinto’ que mostró más ideas de juego y más intención de ganarlo.

Llega obligado a ganar contra Chile

Félix Sánchez y Ecuador llegan obligados a ganar en el próximo partido contra la Selección de Chile. En el estadio Rodrigo Paz, el equipo nacional cerrará su paso por las Eliminatorias hasta septiembre de 2024. El DT reconoció que este punto solo será “bueno” si se suma en casa: “Hay que intentar hacer bueno este punto teniendo un buen resultado en casa”, comentó el estratega en rueda de prensa.

Es un duelo clave para la tabla de posiciones

El partido de Ecuador con Chile ya llega “caliente” por el caso Byron Castillo, y ahora se enciende aún más por la tabla de posiciones. Ambos equipos llegan igualados con 5 unidades y apenas están separados por el gol diferencia. Sumar de a 3 en la próxima jornada es clave para despegarte de rivales directos y encaminar la clasificación al mundial de 2026.