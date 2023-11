Este jueves 16 de noviembre de 2023 la Selección de Ecuador consiguió un empate muy criticado por sus aficionados contra la Selección de Venezuela. En redes sociales, sus hinchas fueron muy críticos con algunos protagonistas, pero sobre todo con Félix Sánchez por su alineación.

Félix Sánchez, volvió a sorprender como en los cuatro partidos anteriores, con un nuevo once con varios cambios. El DT optó por poner Piero Hincapié como lateral por izquierda y Kevin Rodríguez como único delantero, puesto que, optó por tener más creatividad en el medio con Kendry Páez y Junior Sornoza. Los hinchas fueron muy duros con el DT por este esquema: “A qué hora renuncia Félix Sánchez“. “Sánchez Bas no es un buen técnico. No tiene ideas“. “Mucho equipo para el DT”, fueron algunos de los mensajes que los hinchas pusieron en sus redes sociales. El DT es tendencia a nivel nacional.

Tras las fuertes críticas a Sánchez Bas los aficionados también volvieron tendencia a jugadores de ‘La Tri’ que no tuvieron su mejor nivel. Junior Sornoza fue uno de los primeros señalados incluso desde que ingresó en el once titular, como una de las grandes sorpresas del DT. “Sornoza no puso un solo balón al área”. “Sornoza no supo a qué jugar”. “Sornoza no es de Selección“.

Contra otro jugador que se fueron los aficionados en las redes sociales fue contra Leonardo Campana, quien se metió de última hora en la lista de Félix Sánchez. El delantero ingresó a la cancha al minuto 70 en lugar de Kevin Rodríguez, pero no estuvo fino en las pelotas que le llegaron. “Pelota que toca es pelota perdida“. “Ingresa y le rebotan los balones”. “Leonardo Campana entró realmente mal, a errar conducciones y controles, no dio descanso al equipo”, fueron varios de los cuestionamientos para el nueve del Inter Miami.

A sorpresa de muchos también fue muy criticado el volante de Independiente del Valle, Kendry Páez. El joven jugador no fue al mundial Sub-17 por quedarse a jugar con ‘La Tri’ en las Eliminatorias, pero este no fue su mejor encuentro. “Kendry hubiera aportado más en el mundial sub 17 con su categoría que en la selección absoluta”. “Conclusión Kendry Paez debió ir a indonesia no era imprescindible en este partido”. “Kendry Páez no está hecho para ser titular, como revulsivo, sí”, escribieron los aficionados contra el jugador.

¿Volverá alguno a ser titular?

De los tres jugadores más señalados por los hinchas en redes sociales; se espera que Kendry Páez repita como titular ante Chile en la próxima fecha. Junior Sornoza y Leonardo Campana volverían al banco de suplentes y serían una alternativa al cambio, puesto que, se espera que Félix Sánchez pruebe nuevamente otro once.

¿Se vienen cambios para el partido contra Chile?

La Selección de Ecuador tendrá la oportunidad de revertir este mal momento ante la Selección de Chile el próximo 21 de noviembre de 2023. En ese encuentro, Félix Sánchez no contará con Piero Hincapié y José Cifuentes por acumulación de tarjetas y tampoco con Yeboah Zamora, quien se lesionó de última hora.