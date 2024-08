La lista de la Selección de Ecuador tiene un aspecto que preocupa a todos los hinchas y es qué delanteros serán convocados para enfrentar a Brasil y Perú en las Eliminatorias. Sebastián Beccacece espera hacer varios cambios importantes y convocar a algunos nuevos jugadores y los hinchas piden uno en especial.

En redes sociales en el último mes, varios aficionados han pedido que sea convocado a la Selección de Ecuador, Miguel Parrales. El delantero ecuatoriano que juega en Orense, ha destacado en casi todos los partidos de esta segunda etapa y tiene muy buenos números.

En 5 partidos con la camiseta de Orense, incluyendo uno por la Copa Ecuador, el delantero Miguel Parrales ha marcado 6 goles, siendo clave para que su equipo sea el líder de la segunda etapa del campeonato. El joven jugador tiene mejores números que otros candidatos como Enner Valencia, Ronie Carrillo, Kevin Rodríguez y otros que suenan para Ecuador.

Ante este buen nivel en redes sociales son varios los hinchas que lo piden para la Selección de Ecuador. La convocatoria del equipo nacional se conocería en los próximos días. Para esta doble fecha de Eliminatorias, el equipo nacional se medirá a Brasil y Perú.

Parrales ha destacado en Orense en esta segunda etapa. (Foto: API)

El primer semestre no fue muy bueno para Miguel Parrales, que incluso casi no sumó minutos en la LigaPro. Debido a que, el joven delantero estaba en Liga de Quito, pero su rendimiento no fue el mejor y competía con Álex Arce o Michael Estrada.

Los delanteros que suenan para la Selección de Ecuador

Con Kevin Rodríguez casi descartado, Sebastián Beccacece convocaría a la Selección de Ecuador a los delanteros como Ronie Carrillo, Enner Valencia ya prácticamente como fijos y se sumarían como alternativo Miguel Parrales y también Anderson Julio.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador se medirá a Brasil el próximo 6 de septiembre, y posteriormente a Perú el 10 de septiembre. Estos dos partidos son claves para que ‘La Tri’ se afiance en puestos de clasificación y se ilusione con un nuevo puesto en el mundial.